Wedemark (ots) -Der europäische Sportsommer ist nun zu Ende. Mehrere Milliarden Menschen haben dieses Jahr mehrere hundert Spiele und Wettbewerbe live verfolgt: viele im Stadion, die meisten aber per Stream von zu Hause oder im Public Viewing. Während die Athleten und Sportler im Mittelpunkt stehen, arbeiten hinter den Kulissen auch die Streaming-Anbieter. Die ARD engagierte dafür diesmal auch Gcore, den globalen Anbieter von Edge-KI-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen. Gcore sorgte mit seinem Content Delivery Network (CDN) für eine starke Übertragungs-Performance während der Spiele.Live-Streaming im TrendDie Art und Weise, wie Sportwettkämpfe heutzutage erlebt werden, verändert sich. Noch nie wurden so viele Spiele im Live-Stream angesehen. So verändern sich auch die Anforderungen an die Rundfunktechnologie, welche die Spiele überträgt. Es braucht: Ein starkes CDN, das Inhalte effizient an ein weit verteiltes Publikum liefert, durch sein verteiltes Serversystem Pufferzeiten verringert und eine verbesserte Streaming-Qualität ermöglicht.Andre Reitenbach, CEO von Gcore, fasst die Entwicklung zusammen: "Während die Athleten die Grenzen der menschlichen Leistung im Stadion überwinden, überwinden die Streaming-Anbieter die Grenzen der Technik hinter den Kulissen. Das Ergebnis ist eine neue Ära des Sportkonsums, wo jeder Zuschauer das Gefühl hat, direkt im Stadion zu sein, und jeden Moment in Echtzeit miterleben kann."Herausforderung gemeistertWenn Millionen von Menschen ein Sportereignis gleichzeitig streamen, werden im Hintergrund eine ganze Menge Daten übermittelt, die alle fast in Echtzeit, ohne Unterbrechung auf den Bildschirmen der Fans ankommen."Im Livesport macht ein Tausendstel einer Sekunde Verzögerung für die Zuschauenden einen riesigen Unterschied. Ein Sportevent zu streamen, das von so vielen Leuten auf so vielen unterschiedlichen Geräten und Plattformen angeschaut wurde, war eine enorme Herausforderung für uns, die wir aber erfolgreich gemeistert haben", resümiert Elena Simon, General Manager DACH bei Gcore.Das Gcore CDN liefert, was die Sportfans diesen Sommer gebraucht haben: Eine ultra-niedrige Latenz, mitsamt fortschrittlichsten HTTP-Lösungen und einer sehr hohen Cache Ratio. Absolute Daten- und Übertragungssicherheit dank Ursprungsschutz, zuverlässigen Zugangsbeschränkungen und Schutz vor überlasteten Servern sowie großen Kapazitäten zu den großen Telekommunikations- und Mobilfunkprovidern Deutschlands. Außerdem lieferte Gcore dynamische Inhaltsbeschleunigung für besonders flüssige und reaktionsschnelle Videos.Erfolgreiche ZusammenarbeitEin weiterer wichtiger Erfolgsfaktor war zudem die Zusammenarbeit der Experten von ARD und Gcore. Durch eine direkte Chat-Verbindung zwischen den Teams konnte während der Veranstaltungen direkt auf etwaige Veränderungen oder Probleme reagiert werden. Notwendige Anpassungen konnten so sehr effizient und unbürokratisch abgestimmt und sofort synchronisiert werden.Pressekontakt:Alina NagelOseon+49160 94945047gcore@oseon.comOriginal-Content von: Gcore, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167782/5880022