Nürnberg (ots) -Das schmeckt! Der Nürnberger Lebensmittel-Händler NORMA reduziert die Preise auf zahlreiche Produkte - darunter die beliebten Kartoffel-Produkte Pommes, Wedges und auch Rösti. Als Beilage passen sie zu fast jedem Gericht und sind ab sofort beim Discounter um bis zu sieben Prozent günstiger zu haben. Bei den Kartoffeltaschen von POTATO MASTER sparen Kundinnen und Kunden 20 Cent pro 600-Gramm-Packung, bei den Kroketten, Wedges, Rösti Ecken, Pommes Frites und Wellenpommes der beliebten NORMA-Eigenmarke schrumpfen die Preise pro Packung um 10 Cent. Zuschlagen lohnt sich! Doch damit nicht genug: Weitere Produkte wie beispielsweise die Bio Tomaten gehackt von BIO SONNE (13 % günstiger) oder die Riesengarnelen-Schwänze von FJORDKRONE (8 % günstiger) werden jetzt deutlich reduziert.Der Lebensmittel-Händler NORMA beweist mit der aktuellen Preissenkung ein weiteres Mal, wie wichtig die Weitergabe von Preisvorteilen an die Kundinnen und Kunden ist. Denn: Mit den jetzt reduzierten Artikeln beläuft sich die Gesamtzahl aller Angebots-Produkte alleine in diesem Jahr auf gut 250 - hier bekommen alle "Mehr fürs Geld".Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):POTATO MASTER Kartoffeltaschen, 600 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURPOTATO MASTER Pommes Frites, 1.000 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURPOTATO MASTER Wellenpommes, 1.000 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURPOTATO MASTER Kroketten/Rösti Ecken, 750 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURPOTATO MASTER Wedges, 750 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURPOTATO MASTER Süßkartoffel Pommes, 500 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURBIO SONNE Bio Tomaten gehackt, 400 gBislang: 0,75 EURJetzt: 0,65 EURVILLA GUSTO Gehackte Tomaten, 400 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,59 EURVILLA GUSTO Passierte Tomaten, 500 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,65 EURFJORDKRONE Riesengarnelen-Schwänze, 225g / 250gBislang: 3,59 EURJetzt: 3,29 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.