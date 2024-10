7. Oktober 2024, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / - Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) ("Interra" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen Mineral-Claims-Kaufvertrag (der "Kaufvertrag") mit Aurwest Resources Corporation (CSE: AWR) ("Aurwest") abgeschlossen hat, laut dem es, vorbehaltlich der darin enthaltenen Geschäftsbedingungen, einen 100%-igen Anspruch, Titel und Anteil an dem Konzessionsgebiet Stars (das "Konzessionsgebiet") erwerben würde - eine Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung in der Frühphase, die 3.761 Hektar ("ha") inmitten von British Columbia umfasst (der "Erwerb").

Highlights des Konzessionsgebiets Star:

- Über eine Straße erreichbares Konzessionsgebiet von 3.761 ha in einem erstklassigen Explorations- und Bergbaudistrikt

- Ein 230 x 180 Meter ("m") großes Gebiet (die "Tana-Zone") mit Chalcopyrit-Molybdänit-Bornit-Quarz-Stockwerk, das von der Oberfläche aus bis in eine Tiefe von über 350 m durchteuft wurde. Die Zone ist in zwei Richtungen und in die Tiefe offen. Zu den Highlights der Bohrabschnitte gehören:

0,466 % Cu auf 195,07 m* in Bohrloch DD18SS004 ab 23,47 m

0,200 % Cu auf 396,67 m* in Bohrloch DD18SS010 ab 29,37 m

0,205 % Cu auf 207,27 m* in Bohrloch DD18SS015 ab 163,98 m

- Eine hoch aussichtreiche, ringförmige, magnetische Anomalie von etwa 5 x 2,5 Kilometern ("km"), die als Repräsentation einer veränderten Monzonit-Intrusion und einer Hornfelsumgebung angesehen wird (Abb. 1).

- Zahlreiche durch Boden- und induzierte Polarisationsuntersuchungen erhaltene geophysikalische Zielgebiete innerhalb der größeren magnetischen Anomalie, die nicht ausreichend durch Bohrungen getestet wurden (Abb. 1).

Brian Thurston, President & CEO von Interra, erklärte: "Der Erwerb des Konzessionsgebiets Stars ist für Interra transformativ. Das Unternehmen wandelt sich von einem Juniorunternehmen, das Explorationen durchführt, um eine Entdeckung zu machen, zu einem Juniorunternehmen mit einer Entdeckung, das die Bestimmung einer Ressource anstrebt. Das Konzessionsgebiet Stars bietet mit einer bestehenden Zone an höhergradiger Mineralisierung, die Interra erweitern und definieren kann, und einem viel weiteren, nicht ausreichend erkundeten Gebiet mit einem hohen Potenzial für eine neue Entdeckung zwei komplementäre Explorationsvorteile. Nach Auswertung der technischen Daten ist unser Explorationsteam hoch motiviert, für dieses spannende Konzessionsgebiet ein neues Explorationsmodell zu verwenden."

Neues Explorationsmodell

Die zuletzt getätigten historischen Ausgaben auf dem Konzessionsgebiet Star belaufen sich auf über $2.612.422*** und begannen im Jahr 1999, als Imperial Metals das Konzessionsgebiet als potenzielles Gegenstück zu der damaligen Huckelberry (Minen)-Entdeckung einschätzte. Der technische Berater von Interra, Tony Barresi, Ph.D., P.Geo., hat die Daten, die in diesen Jahren der Exploration gewonnen wurden, überprüft und ein neues Explorationsmodell entworfen. Historische Bohrarbeiten auf einem Gebiet von 1,8 x 1,0 km deuten an, dass das Konzessionsgebiet Star von einer großen veränderten und schwach mineralisierten Intrusion unterlagert wird. Die Tana-Zone, wo die hochgradigsten Bohrabschnitte angetroffen wurden, ist die einzige Stelle, wo Bohrarbeiten (unbeabsichtigt) den Kontakt zwischen der Intrusion und dem umgebenden Vulkangestein getestet haben. Das neue Modell konzentriert sich darauf, diesen Kontakt zu lokalisieren und Bereiche mit überlappenden Explorationsindikatoren zu untersuchen, darunter Step-out-Bohrungen entlang des definierten Kontakts bei der Tana-Zone und mehrere andere "Grassroots"-Zielgebiete mit hoher Priorität.

Neues Mitglied des Boards

Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses dieses Erwerbs wird Cameron MacDonald, CEO von Aurwest, dem Board von Interra beitreten. Herr MacDonald hat als Gründer und CEO der Macam Group of Companies, die sich auf den Kapitalmarkt-, M&A-, Banken- sowie Finanzverwaltungs- und Finanzgeschäftsbereich spezialisiert, über 18 Jahre Erfahrung mit börsennotierten Kapitalmarktunternehmen. Er hat seit 2002 Investitionen in Start-up-Unternehmen getätigt und an der Beschaffung von Eigenkapital in Höhe von über 300 Millionen $ und Fremdkapitalfinanzierungen von über 650 Millionen $ mitgewirkt. Derzeit ist Herr MacDonald President und CEO von Tenth Avenue Petroleum Corp. (TSXV:TPC) und Direktor bei Pacific Bay Minerals Ltd. (TSXV:PBM). Er fungiert zudem bei verschiedenen weiteren Firmen als Investor und Mitglied des Boards.

Cameron MacDonald, CEO von Aurwest, meinte: "Ich freue mich darauf, Interra bei der Finanzierung der Exploration auf dem Konzessionsgebiet Stars zu helfen und den Aktionären von Aurwest das Aufwärtspotenzial durch das Voranbringen des Konzessionsgebietes Stars zu zeigen. Angesichts der globalen Gesinnung hinsichtlich Elektrifizierung, Umweltfragen, Entwicklung von Infrastruktur und der prognostizierten Nachfrage nach Kupfer bilden die Konzessionsgebiete von Interra zusammen ein sehr überzeugendes Explorationspaket."

Das Konzessionsgebiet Star

Das 3.761,70 ha große, über eine Straße erreichbare Konzessionsgebiet Stars befindet sich inmitten von British Columbia (Kanada), 40 km westlich von Houston. Es beinhaltet eine Porphyr-Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, die mit einem Monzonitblock der Bulkley Suite in Zusammenhang gebracht wird. Die Bulkley Suite ist mit der Mineralisierung bei der ehemalig produzierenden Mine Huckelberry von Imperial Metals, die 60 km weiter südlich liegt, und anderen Porphyr-Lagerstätten in der Region verbunden. Drei Bohrkampagnen auf dem Konzessionsgebiet Stars über insgesamt 9.016 m haben ein breites Gebiet mit anomalem Kupfer sowie Molybdän innerhalb des Monzonitblocks identifiziert. Die bisher wichtigsten Bohrarbeiten sind bei der Tana-Zone (Abb. 1), wo der Kontakt zwischen dem Stock und dem umgebenden Vulkangestein eine Chalcopyrit-, Molybdänit- und Bornit-haltige Quarz-Stockwerk-Äderung enthält. Die Bohrungen bei der Tana-Zone haben einen Bereich von etwa 230 x 180 m mit bedeutenden Kupfer- und Molybdängehalten definiert (Tabelle 1).

Tabelle 1: Highlights der Abschnitte der Zone Tana*

Bohrloch Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu (%) Mo (ppm) CuÄq (%)** DD18SS004 23,47 218,54 195,07 0,466 50 0,489 DD18SS010 29,37 426,04 396,67 0,200 82 0,239 DD18SS013 8,53 163,98 155,45 0,209 58 0,236 DD18SS014 29,57 185,01 155,44 0,218 46 0,240 DD18SS014 236,83 370,94 134,11 0,193 48 0,216 DD18SS015 163,98 371,25 207,27 0,205 109 0,257 CS-07 58,51 170,38 111,87 0,255 54 0,281

Außerhalb der Zone Tana trafen die meisten Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet auf veränderten und schwach mineralisierten Monzonit innerhalb eines Gebietes von etwa 1,8 x 1,0 km, das von einer umfassenden Anomalie mit geringer magnetischer Signatur gekennzeichnet war (Abb. 1). Obwohl die Möglichkeit eines unentdeckten Porphyrvorkommens innerhalb der Monzonit-Intrusion besteht, wird sich die zukünftige Exploration von Interra auf die Kontaktzonen konzentrieren. Es wird davon ausgegangen, dass sich mehrere historische Bohrlöcher diesem Kontakt genähert haben, da die Untersuchungsergebnisse in deren unteren Bereichen erhöhte Kupfer- und Molybdänitwerte gezeigt haben (Tabelle 2). Ihre Bohrprotokolle deuten ebenfalls auf eine Erhöhung von Quarz-Chalcopyrit-Molybdänit±Bornit-Adern hin, mit rosa K-Feldspat-veränderten Salbändern, die denen ähneln, die in der Zone Tana vorgefunden wurden.

Tabelle 2: Abschnitte der Bohrungen, die Möglichkeiten für die Exploration andeuten*

Bohrloch Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu (%) Mo (ppm) CuÄq (%)** DD18SS006 245,98 303,89 57,91 0,086 42 0,105 DD18SS005 279,50 370,95 91,45 0,153 54 0,179 DD18SS007 593,09 676,55 83,46 0,023 202 0,119 DD18SS009 87,17 108,51 21,34 0,134 25 0,146 DD18SS009 203,00 227,38 24,38 0,088 91 0,131

* Die wahre Mächtigkeit historischer Bohrabschnitte, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, ist nicht bekannt. Die historischen Bohrdaten in dieser Pressemitteilung stammen von früheren Explorationsarbeiten, die von anderen Parteien durchgeführt wurden. Während diese Daten Einblicke in das Mineralisierungspotenzial auf dem Konzessionsgebiet geben könnten, sollten sie nicht als schlüssige Beweise für ein Potenzial an Mineralen oder eine Durchführbarkeit des Projekts angesehen werden.

** Die Angabe von Kupferäquivalent ("CuÄq") dient zur Veranschaulichung, um den zusammengenommenen Wert von Kupfer und Molybdän als eine Prozentzahl von Kupfer auszudrücken. Es wurden keine in einem Abbauszenario vorkommenden Gewinnungsverluste berücksichtigt. CuÄq wurde auf der Grundlage eines Kupferpreises von 4,20 US$ je Pfund und eines Molybdänpreises von 20,00 US$ je Pfund berechnet.

*** Die Ausgaben wurden anhand von Aufwandsberichten in öffentlich zugänglichen Liegenschaftsbewertungsberichten des Department of Energy, Mines, and Low Carbon Emissions von British Columbia berechnet. Ausgaben sind nicht inflationsbereinigt und umfassen keine Arbeiten, die nicht bei der Regierung eingereicht wurden, einschließlich der Entnahme und Analyse von 817 Bodenproben.

Abbildung 1 Karte mit Explorationszielen auf dem Konzessionsgebiet Star. Datum: NAD83 UTM Zone 9. Historische Bohr- und Explorationsvektoren auf einer geophysikalischen Karte mit Gesamtmagnetikintensität.

Akquisitionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags erwirbt das Unternehmen sein ungeteiltes 100-prozentiges Recht und seinen Anteil am Konzessionsgebiet, indem es an Aurwest Barzahlungen in Höhe von 250.000 CAD leistet und 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") sowie 2.500.000 Stammaktien-Warrants des Unternehmens, die innerhalb von 24 Monate zu einem Preis von 0,15 $ pro Stammaktie (die "Warrants") an Aurwest (zur Weiterverteilung an die Aktionäre von Aurwest) ausgibt, die einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie vertraglichen zeitbasierten Beschränkungen der Übertragung unterliegen, die als Legende auf den Aktien und Warrants für bis zu 24 Monate ab dem Abschlussdatum des Erwerbs vermerkt werden. Es gibt auch einen Zuschuss an Dritte in Höhe einer 2%igen Net Smelter Return Royalty (die "NSR") auf alle aus dem Konzessionsgebiet gewonnenen Mineralien. Interra hat das Recht, jederzeit ein Prozent der NSR (1,0%) für eine Gegenleistung von CAD 2.000.000 auf Basis der Bedingungen der zugrunde liegenden Royalty-Vereinbarungen zurückzukaufen. Die im Kaufvertrag vorgesehene Transaktion wird voraussichtlich am oder vor dem 15. Dezember 2024 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aurwest-Aktionäre, soweit sie den Verkauf des Konzessionsgebiets betrifft.

Qualifizierter Sachverständiger

Tony Barresi, Ph.D., P.Geo, der technische Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Interra Copper Corp.

Interra Copper Corp. konzentriert sich auf die Steigerung des Shareholder-Values durch Akquisitionen, die Exploration und Erschließung seiner beiden Kupfer-Explorationsprojekte in British Columbia, Kanada, die sich noch in einem frühen Stadium befinden.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Thane, das sich im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia befindet, erstreckt sich über 20.658 Hektar mit 10 identifizierten vorrangigen Zielen, die eine signifikante Kupfer- und Edelmetallmineralisierung aufweisen. Das Unternehmen hat eine Joint-Venture-Vereinbarung und eine Earn-in-Option von bis zu 80 % für das Projekt RIP, das im Stikine-Terrane in einem produktiven Gürtel der späten Kreidezeit (Bulkley-Plutonitabfolge) liegt, der für Kupfer-Molybdän-Lagerstätten bekannt ist.

Interra Coppers Führungs- und Beraterteam besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Interra Copper hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen wir tätig sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol "IMCX" notiert. Für weitere Informationen über Interra Copper besuchen Sie bitte unsere Website unter www.interracoppercorp.com.

Im Namen des Board von Interra Copper Corp.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Katherine Pryde

Investor Relations

mailto:investors@interracoppercorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten" erreicht werden. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, insbesondere Aussagen zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags oder zur Frage, ob der Kaufvertrag überhaupt abgeschlossen wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Interra als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken, dass die Aktionäre von Aurwest dem Verkauf des Konzessionsgebiets nicht zustimmen, Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit dem operativen Betrieb von Mineralexplorationen verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche Genehmigungen zu erhalten, die für die Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Interra übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77052Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77052&tr=1



