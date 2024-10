Die Praemia REIM Gruppe hat erfolgreich ein Wohnimmobilienportfolio in Frankfurt am Main an die AEW verkauftDas Portfolio umfasst 255 moderne Neubauwohnungen mit einer Wohnfläche von 18.400 Quadratmetern in insgesamt sechs Objekten in erstklassigen, nicht duplizierbaren Lagen Frankfurts. Die Fertigstellung des letzten Objekts plant Praemia für Ende 2024. Die Immobilien befinden sich in ausgezeichneten Lagen wie ...

