Der optimale Mix: eine nahe am Zielwert liegende Inflation, moderates Wirtschaftswachstum und Zinssenkungen durch die Zentralbanken. Dies ist der Mix, der sich im Laufe des Jahres gefestigt hat und der die bisherige positive Entwicklung der Finanzmärkte in all ihren Komponenten unterstützt hat. Zudem ist es der Mix, der sich in den kommenden Monaten voraussichtlich am ehesten bewahrheiten wird. Der einzige Nachteil: Es ist ein Konsensszenario. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...