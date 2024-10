NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise habe am Montag den Höhenflug der vergangenen Woche fortgesetzt. Stärkster Preistreiber bleibt die Furcht der Anleger vor einer weiteren Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg am späten Vormittag um 1,02 Dollar auf 79,07 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November legte um 1,18 Dollar auf 74,56 Dollar zu.

Seit Beginn des Monats geht es mit den Ölpreisen nach oben. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um etwa sieben Dollar je Barrel verteuert. Zuletzt ist die Sorge aufgekommen, dass Israel als Vergeltung für einen iranischen Raketenangriff Ölanlagen des Opec-Landes angreifen könnte. Diese Sorgen haben zuletzt allerdings etwas nachgelassen, nachdem sich US-Präsident Joe Biden am Freitag gegen einen Angriff auf die Infrastruktur der iranischen Öl-Industrie ausgesprochen hatte./jkr/jsl/mis