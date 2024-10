Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat am Sonntag bestätigt, ein Übernahmeangebot für Arcadium Lithium abgegeben zu haben. Die Arcadium-Papiere verzeichneten bereits am Freitag ein zweistelliges Plus und steigen vorbörslich um knapp 30 Prozent. Der aktuelle Marktwert von Arcadium liegt bei etwa 4,5 Milliarden US-Dollar. Analysten sehen den Deal als strategisch sinnvoll an, insbesondere da die Citigroup ...

