Straßburg (ots) -AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE USA 2024Schwerpunkt - Ab dem 15. Oktober auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Kamala Harris oder Donald Trump? Diese Frage stellen sich nicht nur die Amerikaner. Die ganze Welt blickt gespannt auf die Wahl am 5. November. Im Vorfeld dieser mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl präsentiert ARTE unter anderem zwei Themenabende in einem umfassenden Programmschwerpunkt, der aufschlussreiche Einblicke in die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der USA bietet. Mit dabei sind u.a. die Dokureihe "Amerika 2024 - Die Unversöhnlichen" (https://presse.arte.tv/programme/115496-001-A/), der Dokumentarfilm "Amerika hat die Wahl: Trump gegen Harris" (https://presse.arte.tv/programme/119971-000-A/) und die Doku "Der Taylor-Swift-Effekt - Pop-Ikone und politische Hoffnungsträgerin" (https://presse.arte.tv/programme/120464-000-A/).>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025084/)Die Spaltung der Welt (1939-1962)Online First, Dokumentationsreihe - Ab dem 31. Oktober auf arte.tvSechs Menschen, ihre Träume und Kämpfe: Die Doku-Reihe erzählt reale Schicksale und folgt den Lebenswegen u.a. von Wernher von Braun, Golda Meir und Nikita Chruschtschow. Mit Spielszenen, Augenzeugenberichten und neu koloriertem Archivmaterial dokumentiert die Reihe die Zeit vom Zweiten Weltkrieg bis in die 60er Jahre. "Die Spaltung der Welt" ist eine Fortsetzung der preisgekrönten transnationalen dokumentarischen Drama-Serien "14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs" (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025786/)und "Krieg der Träume - 1918-1939" (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-013347/).>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-020928/)KINO | FERNSEHFILME | SERIENVerdacht/MordWeb Only, Serie - Ab dem 18. Oktober auf arte.tvErmittler Bjørn Rasmussen wird in die Forensik geschickt, um den Fall einer jungen Frau zu übernehmen, die vermutlich Selbstmord beging. Mit Entsetzen muss er feststellen, dass es sich bei der Toten um seine eigene Tochter Christina handelt. Doch war es wirklich Suizid? Die Ermittlungen auf eigene Faust führen ihn, Christinas Mutter und deren Partner tief in die Unterwelt Kopenhagens in ein Netz aus Korruption und kriminellen Machenschaften. Jede Folge gestaltet sich als packendes Verhör einer weiteren Schlüsselfigur in Christinas Umfeld.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025734/)Einfach LiebeWeb Only, Serie - Ab dem 25. Oktober auf arte.tvAm Abend ihres 40. Hochzeitstags stirbt Kersti überraschend. Ihr Ehemann Sten, ihre Tochter Clara und ihr Sohn Aron müssen nun mit der Trauer fertig werden, ihre Familienbeziehungen in den Griff bekommen und mit der Liebe umgehen, die entschieden in den unpassendsten Momenten auftaucht. Josephine Bornebusch inszeniert vor und hinter der Kamera ein herzerwärmendes Comedy-Drama über das Gefühlschaos dreier Generationen in Stockholm.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025475/)Ingo Thiel - Yvonne und der TodOnline First, Fernsehfilm - Ab dem 31. Oktober auf arte.tvSein kriminalistisches Gefühl trügt ihn nicht: Ingo Thiel (Heino Ferch) ist überzeugt, dass hinter dem Vermisstenfall der Steuerprüferin Yvonne Gaspers ein Verbrechen steckt. Pikant an der Sache ist, dass Thiel kurz vor ihrem Verschwinden ein Date mit ihr hatte. Entgegen den Mahnungen seiner Kollegen, nimmt Thiel die Ermittlungen auf eigene Faust auf. Für ihn ist es längst ein Fall. Und zwar einer, der ihn bis ans Mittelmeer treibt. Fortsetzung der von wahren Fällen inspirierten True-Crime-Reihe mit dem Ermittler Ingo Thiel.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/116827-000-A/)WISSENSCHAFTIn den Fußstapfen von Lucky LukeOnline First, Dokumentationsreihe - Ab dem 26. Oktober auf arte.tvIn der dreiteiligen Reihe reist Comiczeichner Jul, Autor des neuen Lucky-Luke-Albums, das Anfang November erscheint, auf den Spuren seines Helden quer durch die USA und stürzt sich voller Neugier in das Leben des Wilden Westens. Unterwegs trifft er Cowboys von heute und lernt, wie man schneller schießt als sein Schatten, Poker spielt und Viehherden treibt, klammert aber auch die Schattenseiten der Western-Romantik nicht aus.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/104773-001-A/)KUNST | KULTUR | POPKULTURCharkiw - Heimat der FotorebellenWeb Only, Dokumentation - Ab dem 16. Oktober auf arte.tvVor fünfzig Jahren gründeten acht Fotografen und Fotografinnen in Charkiw eine inoffizielle "Schule", als Reaktion auf das Dogma des sozialistischen Realismus. Auf Initiative von Sergiy Lebedynsky sollte sie in seiner Heimatstadt mit einem Museum gewürdigt werden. Während die russischen Angriffe die Eröffnung lange verzögerten, erweckt dieses Porträt einer sich nunmehr im Krieg befindlichen Künstlerfamilie die Bilder zum Leben - über drei Generationen hinweg.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025610/)MUSIKDie Band Beirut - Live in Berlin 2024Konzert - Ab dem 18. Oktober auf arte.tvBeirut zu hören ist, als blättere man in einem lange verschollen geglaubten Familienalbum - eine unbeschreibliche Mischung aus Lachen, Tränen und Nostalgie, aus slawischen Melodien und amerikanischem Folk: Die US-amerikanische Band Beirut um Frontmann Zach Condon bringt die geballte emotionale Kraft ihrer Musik auf die Bühne des Berliner Tempodroms. Eine starke Performance, die ganz im Zeichen des 2023 erschienenen Studioalbums "Hadsel" steht.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/118639-000-A/)