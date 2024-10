FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Während sich der Umsatz um 19 Prozent erholt haben dürfte, sollte der operative Gewinn (Ebit) nur um zwei Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres liege aber auch an einem starken Vorjahresquartal. Das Schlussquartal dürfte für den Panzergetriebehersteller dann aber besser verlaufen./mis/edh



2024-10

07.10.2024



ISIN: DE000RENK730

