Die meistgehandelten Produkte: Microsoft mit weiteren KI-Investitionen!

Letzte Woche fiel der DAX® deutlich unter sein kürzlich erreichtes Rekordhoch von 19.491 Punkten. Anhaltende Konflikte im Nahen Osten drücken die Stimmung der Anleger. Daten aus der USA zeigen weiterhin einen robusten Arbeitsmarkt.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf Microsoft hoch im Kurs. Der US Tech-Riese wird in zwei Wochen seine Zahlen zum 1. Quartal in diesem Geschäftsjahr offen legen. Partner OpenAI hat von Investoren 6,6 Milliarden USD gesammelt und erreichte eine Bewertung von 157 Milliarden USD. Microsoft hat dabei seinen Anteil am KI-Unternehmen weiter ausgebaut. Analysten sind optimistisch gestimmt.

Außerdem sind Call-Optionsscheine auf Puma heute stark gefragt. Der deutsche Sportartikelhersteller musste am vergangenen Freitag eine leichte Kurskorrektur hinnehmen. Das Unternehmen zeigt aber solide Finanzkennzahlen und plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,82 EUR je Aktie auszuschütten. Auch Long-Faktor-Optionsscheine auf einen der weltweit größten Uranproduzenten, Cameco, stehen heute im Mittelpunkt der Anleger. Die Aktie des Unternehmens konnte im letzten Monat einen beeindruckenden Anstieg verzeichnen und spiegelt damit das wachsende Interesse an Uran als Energiequelle wider.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8ZSU 4,22 19068,00 Punkte 18674,67 Punkte 45,68 Open End DAX® Call HD11TA 21,93 19068,00 Punkte 16886,70 Punkte 8,32 Open End PayPal Holdings Inc. Call HD9CFT 0,67 79,36 USD 72,07 USD 10,86 Open End DAX® Call HD8ZT9 2,23 19068,00 Punkte 18875,09 Punkte 88,08 Open End DAX® Call HD8EBW 2,13 19068,00 Punkte 18886,72 Punkte 91,46 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2024; 9:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Booking Holdings Inc. Put HD684A 1,35 4,187,60 USD 4000,00 USD 28,23 18.12.2024 Microsoft Corp. Call HC3J61 2,82 416,06 USD 400,00 USD 12,68 18.12.2024 DAX® Call HD1GLQ 10,21 19078,50 Punkte 19000,00 Punkte 17,97 18.03.2025 PayPal Holdings Inc. Call HD5KZL 1,45 79,36 USD 65,00 USD 5,38 18.12.2024 Puma SE Call HD21H7 0,17 37,16 EUR 40,00 EUR 21,96 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2024; 9:39 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD6SGG 10,67 19052,00 Punkte 15305,67 Punkte 5 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,450 303,225 EUR 22,79 EUR 4 Open End Caterpillar Inc. Long HD36E6 13,91 396,765 USD 264,97 USD 3 Open End Cameco Corp. Long HD4W1V 6,65 51,825 USD 38,91 USD 4 Open End Merck KGaA Long HB9HJP 0,38 152,85 EUR 124,01 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2024; 9:46 Uhr;

