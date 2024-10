Vancouver, B.C., 7. Oktober 2024 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Phase-1-Explorationsprogramms auf seinem Urankonzessionsgebiet Fire Eye ("Konzessionsgebiet") im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan bekannt zu geben. Das Phase-1-Programm umfasste Bodenprospektionsarbeiten, geologische Kartierungen, Probenahmen und radiometrischen Messungen mit einem Szintillometer.

Diese erste Phase diente der genaueren Untersuchung von Zielen, die bei der geophysikalischen Flugvermessung im Jahr 2022 ermittelt wurden, der Verifizierung der historischen Mineralisierung und der Bewertung neuer potenzieller Bereiche von Interesse auf dem Konzessionsgebiet. Das Konzessionsgebiet beherbergt insbesondere zwei historische Uranvorkommen, die im Saskatchewan Mineral Deposit Index verzeichnet sind und im Rahmen des aktuellen Arbeitsprogramms Gegenstand von Prospektionsarbeiten waren.

Eckdaten des Programms

1) Das Konzessionsgebiet wurde auf breiter Basis prospektiert, wobei eine Oberflächen-Gamma-Radioaktivität zwischen 300 CPS und 4.000 CPS gemessen wurde. Insbesondere wurden höhere Radioaktivitätswerte von 1.200 bis 1.600 CPS in Verbindung mit Pegmatitausbissen innerhalb eines großen Granitkörpers verzeichnet, der sich durch Feldspatkristalle mit einem Lineationstrend von 240 Grad auszeichnet.

2) Sechs Bereiche von Interesse (AOIs), die bei der geophysikalischen Flugvermessung im Jahr 2022 ermittelt wurden, wurden ebenfalls untersucht. In den AOIs Nr. 3, 4 und 5 wurden Gesteinsproben entnommen, die eine Oberflächenradioaktivität von mehr als 1.000 CPS aufwiesen.

3) Insgesamt wurden 25 Gesteinsproben (Stich- und Splitterproben) und 7 Bodenproben von verschiedenen Ausbissen und Böden entnommen. Gebiete, in denen die Messwerte des Szintillometers zu niedrig waren oder keine Proben entnommen werden konnten, wurden gescannt und die entsprechenden Ablesungen aufgezeichnet.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy Corp., sagt dazu: "Der Abschluss unseres Phase-1-Explorationsprogramms bei Fire Eye ist ein bedeutender Meilenstein für Vortex. Die mit einem Szintillometer ermittelten Messwerte und die ersten Erkenntnisse - insbesondere in Gebieten mit einer historischen Mineralisierung und neu identifizierten Zielen - stimmen uns zuversichtlich. Die ersten Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des Konzessionsgebiets, und wir freuen uns auf die Analyse der entnommenen Proben, um ein besseres Verständnis der potenziellen Uranmineralisierung in dieser Region zu erlangen."

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es die Optionsvereinbarung ("Optionsvereinbarung") vom 22. März 2022 in Bezug auf das Konzessionsgebiet Fire Eye abgeändert hat ("Änderungsvereinbarung"). Gemäß der Änderungsvereinbarung hat sich der Optionsgeber ("Optionsgeber") bereit erklärt, anstelle der Barzahlung von 50.000 $ eine solche Anzahl von Aktien des Unternehmens zu akzeptieren, die auf Grundlage des 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses denselben Wert (50.000 $) hat. Der Optionsgeber hat außerdem zugestimmt, die Fristen zu verlängern, bis zu denen Gesamtausgaben von 110.000 $ bzw. 250.000 $ bis spätestens zu dem Datum getätigt werden müssen, das drei bzw. vier Jahre nach dem Datum der Optionsvereinbarung liegt (d.h. 22. März 2025 und 22. März 2026).

Eine Kopie der Änderungsvereinbarung kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der als Berater für das Unternehmen tätig ist, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Eine Beschreibung der Datenüberprüfungs- und QA/QC-Verfahren des Unternehmens entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel "Technical Report on the Fire Eye Uranium Property, Northern Mining District, NTS Map 064E14 and 064E15, Saskatchewan, Canada" vom 12. Mai 2022, der auf dem Profil des Unternehmens über SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar ist.

Abbildung 1: Überlagerung der MAG-TDR-Anomalien aus der Vermessung 2022 mit der historischen Radioelementkarte (K= Rot, eTh=Grün, eU=Blau), dunkelblau AOIs 1-6

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und Erschließung hochwertiger Aktiva in Nordamerika gerichtet ist. Es ist dem Unternehmen ein Anliegen, seine Aktiva für den Salzabbau sowie die Speicherung von Energie und CO2 in Kavernen zu nutzen. Das Unternehmen besitzt ein nordamerikanisches Salzprojekt mit Infrastrukturzugang, in dem mehrere Salzstrukturen ermittelt wurden.

Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die weltweit für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Über das Urankonzessionsgebiet Fire Eye Lake

Das Konzessionsgebiet umfasst eine Mineralkonzession MC00015792 mit einer Gesamtfläche von 4.496,66 Hektar; es befindet sich etwa 400 Kilometer nördlich der Stadt La Ronge im Northern Mining District in der kanadischen Provinz Saskatchewan und 50 km östlich des Provincial Highway #905. Das Konzessionsgebiet ist per Hubschrauber oder Starrflügler vom Wollaston Lake aus erreichbar. Die Explorationsgeschichte des Konzessionsgebiets reicht bis in die 1930er-Jahre zurück, als der Geological Survey of Canada erste Arbeiten durchführte. Auf dem Konzessionsgebiet wurden zwei Uranvorkommen identifiziert und im Saskatchewan Mineral Deposit Index ("SMDI") dokumentiert: SMDI 1710 - Middle Lake Uriniferous Pegmatite Anomalies 1, 2, 3, 4, and 5; und SMDI 1832 Fire Eye Lake. Historische Übersichtskarten zu den vorliegenden Daten für Seesedimente und eU legen nahe, dass die Bedingungen im westlichen Teil des Konzessionsgebiets relativ günstiger für die Uranexploration sind als im östlichen Teil.

Für weitere Informationen sind die Anleger angehalten, die Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com einzusehen.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

CEO, Vortex Energy Corp.

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich - in Bezug auf die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung - der Annahmen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Explorationspläne umzusetzen, darunter: dass es die geplanten Bohrungen erfolgreich absolvieren kann und dass diese Bohrungen die erwarteten Informationen und gewünschten Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem das Risiko, dass die Exploration auf dem Projekt nicht in der erwarteten Weise oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens bzw. überhaupt nicht durchgeführt wird; inhärente Risiken der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten, einschließlich der Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei weiterer Verfeinerung von Plänen, sowie darauf, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt ein Hinweis auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts sind; und das Risiko, dass die Mineralexploration nicht erfolgreich ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77054Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77054&tr=1



