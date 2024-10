Das britische Unternehmen Arriva wird in der ungarischen Hauptstadt Budapest künftig Elektrobusse einsetzen. Arriva wird 82 vollelektrische Busse einführen, die ab Ende 2025 in Betrieb gehen sollen. Zudem gibt es eine Option auf weitere 21 Fahrzeuge. Laut Arriva werden es die ersten Elektrobusse in Budapest sein. Man sei mit seinem Angebot erfolgreich gewesen, er erste Betreiber einer Elektrobusflotte in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu werden, ...

