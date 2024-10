Hannover (ots) -Laverana freut sich über die zweite Nominierung beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis DNP2025. Das lavera Anti-UV Fluids LSF 30 wurde im Produkt-Wettbewerbsfeld "Natur" nominiert. Diese Ehrung reflektiert das konsequente Engagement des Naturkosmetikherstellers für umweltfreundliche und innovative Produktlösungen und bestätigt gleichzeitig die nachhaltige Vorreiterrolle von lavera Naturkosmetik.Anerkennung durch den Deutschen NachhaltigkeitspreisDer Naturkosmetikhersteller ist seit 2016 bereits zum neunten Mal für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert, kam als Finalist fünfmal in die Endrunde und hat den DNP2023 in der Kategorie Unternehmen-Ressourcen gewonnen.Beim DNP2025 wurden Naturkosmetikhersteller Laverana und die Marke lavera Naturkosmetik aus den über 6000 Bewerbern zu den nachhaltigsten Vorreitern Deutschlands gewählt.Mit dieser zweiten Nominierung des Anti-UV Fluids LSF 30 werden die wegweisenden Schritte in Richtung nachhaltigere Zukunft erneut ausgezeichnet und bestätigen die einzigartige Leuchtturmfunktion des mittelständischen Unternehmens und seiner Marke lavera Naturkosmetik aus der Region Hannover.Nachhaltigkeit als Herzstück unserer MissionDas Anti-UV Fluid LSF 30 ist mehr als nur ein Sonnenschutz - es ist ein Symbol für Laveranas Vision, die Pflegeprodukte nicht nur wirksam und hautfreundlich, sondern auch umweltverträglich zu gestalten. Mit seiner mineralischen, selbst entwickelten Formel bietet das Fluid sofortigen UV-Schutz durch Zinkoxid - ein umweltfreundlicher und korallenriff-schonender Inhaltsstoff - und ergänzt gleichzeitig das Pflegeritual um ein Produkt, das die Haut 365 Tage im Jahr pflegend vor UV-Strahlen zu schützt.Ein Vorbild für umweltfreundliche VerpackungAuch die Verpackung spiegelt laveras Engagement für Nachhaltigkeit wider: Die Glasflasche enthält 20% Altglas, die Schachtel besteht aus 100% Recyclingfasern. Zusätzlich fließen 10 Cent pro verkauftem Produkt in das lavera Waldprojekt, Wir forsten Deutschlands Wälder auf! | lavera NaturkosmetikSabine Kästner, NH Beauftragte Laverana: "Seit über drei Jahrzehnten steht lavera für wirkungsvolle Naturkosmetik und einen nachhaltigen Lebensstil. Die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bestätigt unseren Weg und inspiriert uns, weiterhin Pionierarbeit in der Branche zu leisten. Wir laden mit dem Anti-UV Fluid LSF 30 unsere KundenInnen und PartnerInnen ein, Teil unserer nachhaltigen Reise zu sein. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Schönheit und Umweltschutz Hand in Hand gehen. Beim Kauf dieses Produktes fließen zum Beispiel automatisch 10 Cent in das Lavera Waldprojekt, in dem wir europaweit klimagerecht aufforsten, ökologisch wertvolle Flächen erhalten, Umweltbildung fördern sowie Forschung unterstützen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.lavera.de.Über LaveranaDie Laverana GmbH & Co. KG, gegründet 1987, ist ein führender Hersteller von zertifizierter Naturkosmetik. Die Marke lavera steht für natürliche Schönheitspflege, Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Mit über 1000 positiven Bewertungen in der Zeitschrift "ÖKO-TEST" und als augezeichnete Marke des Jahrhunderts "Naturkosmetik" sowie GREEN BRAND Germany zählt lavera zu den Vorreitern in der Naturkosmetikbranche.Über den DNPDer Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Der Wettbewerb basiert auf der bisher umfassendsten KI-unterstützten Recherche öffentlich verfügbarer Daten zur Nachhaltigkeit, die vom dem Berliner Start-up score4more auf Basis öffentlich zugänglicher Daten ermittelt wurden. Jurys wiederum entscheiden. Ausgezeichnet werden die besten Lösungen für eine nachhaltige Zukunft, DNP2025.Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/5880660