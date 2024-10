In ihrem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht hat die Bank of Japan (BoJ) ihre Einschätzung für zwei der neun Regionen Japans angehoben. Wichtige Erkenntnisse Die BoJ behält ihre Einschätzung für sieben der neun Regionen Japans bei. In allen Regionen Japans hat sich die Wirtschaft moderat erholt, beschleunigt oder moderat beschleunigt. Viele ...

