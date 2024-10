Mladá Boleslav (ots) -› Video (https://www.skoda-media.de/content/press_files/media/Bildmaterial_SRC9B08d0151445eed6db2e229a28b51716f9d.mp4) gibt einen Ausblick auf das von Škoda Motorsport entwickelte batterieelektrische Concept Car, das in Kürze enthüllt wird› Durch den Einsatz neuer Technologien und innovativer nachhaltiger Materialien zeigt der Škoda Enyaq RS Race die Möglichkeiten künftiger Serienmodelle auf› Nachhaltige natürliche Flachsfasern ersetzen Carbon-Werkstoffe an der Karosserie und im InnenraumŠkoda Motorsport präsentiert in Kürze den Škoda Enyaq RS Race (https://www.skoda-media.de/content/press_files/media/Bildmaterial_SRC9B08d0151445eed6db2e229a28b51716f9d.mp4), ein elektrisch angetriebenes Concept Car auf Basis des serienmäßigen Škoda Enyaq Coupé RS (Škoda Enyaq Coupé RS 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,8 - 20,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A). Neben dem vollelektrischen Antriebsstrang zeigt die Rallye-inspirierte Studie auf, wie neue Technologien und innovative nachhaltige Materialien dazu beitragen können, Wettbewerbsfahrzeuge und Serienmodelle umweltgerechter zu gestalten.Mit dem Enyaq RS Race unterstreicht Škoda sein Engagement für einen elektrifizierten Motorsport und zeigt, wie er sich in Zukunft nachhaltiger präsentieren kann. Das Concept Car gibt einen Ausblick auf kommende Innovationen wie etwa die leichten und dennoch verwindungssteifen Biokompositteile, die künftig in der Serienproduktion eingesetzt werden könnten: Dach, Kotflügel, Heckflügel, vordere und hintere Stoßfänger, Außenspiegelgehäuse, Schwellerverkleidungen und Innenraumkomponenten der Studie sind aus Flachsfasern gefertigt.Den Vortrieb übernimmt ein 250 kW (340 PS) starker vollelektrischer Antriebsstrang. Genau wie das Wettbewerbsmodell Škoda Fabia RS Rally2 besitzt der Enyaq RS Race eine verstärkte Karosseriestruktur, Sicherheitskäfig, Rennsitze und Sechspunktgurte.Eine umfassende Pressemappe und weitere Materialien zum Škoda Enyaq RS Race stehen rechtzeitig zur Präsentation des Fahrzeugs auf skoda-media.de bereit.Pressekontakt:Andreas LeueReferent Tradition und ProjekteTelefon +49 6150 133-126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5880848