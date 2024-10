Staubsaugerroboter sollen die Wohnung sauber halten. Einem Medienbericht zufolge machen die Modelle von Ecovacs aber mehr als das. Sie senden Bilder aus der Wohnung offenbar fleißig an eigene Server. Es bleibt nicht das einzeige Problem. Staubsaugroboter von Ecovacs sammeln nicht nur Staub, sondern auch sensible Daten in den Wohnungen ihrer Nutzer. Diese nutzt das Unternehmen dann wohl, um die KI-Modelle für die Roboter zu trainieren. Das geht auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...