Das Pfund Sterling (GBP) hat sich in den letzten Handelstagen unterdurchschnittlich entwickelt und seit Mittwoch gegenüber dem USD und dem EUR an Boden verloren, so Shaun Osborne, Chief Currency Strategist bei der Scotiabank. GBP fällt auf neue Tiefstände "Die Erholung des EURGBP im Bereich von 0,84 scheint zum Stillstand gekommen zu sein, aber die ...

