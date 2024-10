Berlin - Zum Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel hat es am Montag in Berlin zahlreiche Protestkundgebungen gegeben. Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben rund 2.300 Kollegen für den Einsatz eingeplant.



Im Berliner Bezirk Kreuzberg wurde am Südstern für 17 Uhr eine Demo unter der Überschrift "Solidarität mit Palästina" angemeldet. Rund 250 Menschen versammelten sich und skandierten unter anderem "Free, free Palestine" oder "Freiheit für Libanon".



Eine Stunde später sollte am Potsdamer Platz eine Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit Palästina. Stoppt den Gaza Genozid. Keine Waffen für Israel" starten. Über Tauentzienstraße und Kurfürstendamm sollte unterdessen zeitgleich eine Kundgebung mit dem Titel "Erinnerung an den Überfall der Hamas auf Israel" ziehen, sowie ebenfalls am Potsdamer Platz eine Demo stattfinden, die explizit der im letzten Jahr getöteten israelischen Soldaten und Polizisten gedenkt.



Am 7. Oktober hatten Mitglieder der Hamas großflächig die Grenze des Gazastreifens zu Israel überrannt und über 1.000 Menschen getötet sowie mehrere hundert als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Durch die seitdem andauernden Militärschläge der israelischen Armee kamen mehrere zehntausend Menschen im Gazastreifen ums Leben.

© 2024 dts Nachrichtenagentur