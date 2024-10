Der Kanadische Dollar (CAD) schwächte sich in der vergangenen Woche gegenüber dem stärkeren US-Dollar (USD) ab, aber die Verluste hielten sich in Grenzen, so dass der CAD in den vergangenen fünf Tagen mit einem Minus von knapp 0,5 % die G10-Währung mit der besten Performance war (gegenüber einem Minus von 3 % für den JPY und den NZD und einem Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...