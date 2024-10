Die Wirtschaft in den USA zeigt sich relativ robust, die Fed hat mit dem doppelten Zinsschritt den Zinssenkungszyklus eingeleitet. Da überrascht es nicht, dass die Bullen an der Wall Street am Ruder bleiben und der S&P 500 nur wenige Zähler unter Rekordniveau notiert. Goldman Sachs sieht bis zum Jahresende noch einiges an Potenzial.

