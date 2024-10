FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gedenken an den 7. Oktober:

(...) Was jetzt blüht, ist ein "linker" Antisemitismus, der sich verbündet mit der Verachtung, die in einer arabisch-migrantischen Parallelgesellschaft herangewachsen ist. Was gemeinhin als Integration bezeichnet wird, stößt an ihre Grenzen, wo im geschichtspolitischen Raum doch eigentlich Assimilierung vonnöten wäre. Dass allein dieses Wort in Deutschland fast schon geächtet ist, zeigt, wie weit wir davon entfernt sind. (.) Deutschland ist, das zeigten die Reden von Scholz und Steinmeier, noch weit davon entfernt, was in anderen westlichen Demokratien zu beobachten ist. Weil die Wählerschaft sich dort migrantisch ändert, relativiert sich auch das "Nie wieder". Das läuft nicht nur auf einen Ausnahmezustand für Juden hinaus, sondern für alle Demokraten./yyzz/DP/mis