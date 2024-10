Mit Beginn des Oktobers ist an den Börsen klar, dass die Aktienmärkte etwas erreicht haben, das es zuletzt 1997 gab. Und glaubt man den Statistiken, ist auch klar, was jetzt im Aktienhandel passieren wird. Es ist lange her, dass der amerikanische Index S&P 500, dessen Entwicklung für die gesamte Weltwirtschaft große Bedeutung hat, so gut lief. Dank eines weiter andauernden KI-Hypes und abgesenkten Leitzinsen durch die Fed legte das US-Börsenbarometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...