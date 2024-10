Die Hamburg Port Authority (HPA) und die Maritime and Port Authority Singapore (MPA) haben am 26. September 2024 in Anwesenheit von Hamburgs Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher eine Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung, Dekarbonisierung und Cyber Security zu intensivieren. Die Absichtserklärung, die von...

