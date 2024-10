(Im vorletzten Satz wurde ein überflüssiges Wort entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine schwache US-Börse am Vorabend und teils heftige Verluste in Asien am Morgen dürften den Dax am Dienstag zunächst wieder unter 19.000 Punkte zurückwerfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 18.956 Punkte.

Chinas Festlandbörsen meldeten sich zwar mit optisch deutlichen Gewinnen aus der Feiertagspause zurück. Zufrieden waren Börsianer mit der Nachholrally dennoch nicht, ebbte doch praktisch schon mit Handelsstart die Nachfrage ab.

Stephen Innes von SPI Asset Management sprach schon von einem "U-Turn im Drachenbootrennen", nachdem die erhofften weiteren Konjunkturimpulse von staatlicher Seite ausgeblieben waren. Allenfalls Lippenbekenntnisse zum Wirtschaftswachstum habe es in einer aktuellen Erklärung gegeben.

Der Hongkonger Hang-Seng, der zuletzt nicht in Feiertagspause war, brach zeitweise um 10 Prozent ein, konnte die Verluste zuletzt etwas reduzieren. Auch in Tokio ging es abwärts./ag/zb