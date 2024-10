Evanston / Chicago - Forscher der Northwestern University haben mit der Bakterienfamilie Comamonadaceae in einer Kläranlage eine Waffe gegen Plastik entdeckt. Bei dem Prozess scheiden die Bakterien ein Enzym aus, das den Kunststoff in mundgerechte Stücke zerlegt. In dieser Phase setzt der Kunststoff den Bemühungen der Bakterien, ihn als Nahrungsquelle zu nutzen, keinen Widerstand mehr entgegen. Die Mikroorganismen können den Kohlenstoff, ein wesentlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...