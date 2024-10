ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 300 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngst gute Kursentwicklung der Aktie könne teilweise wohl mit den steigenden Erwartungen an die Quartalszahlen und den Kapitalmarkttag des Triebwerbksbauers erklärt werden, die am 24. Oktober beziehungsweise 29. November anstünden, schrieb Analystin Kseniia Maslova in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel begründete sie mit besseren Umsätzen mit Ersatzteilen, höheren langfristigen Margenschätzungen für das Wartungsgeschäft, Währungseffekten sowie der gestiegenen Branchenbewertung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 18:34 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A0D9PT0