HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 180 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger seien neuerdings besorgt hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Profitabilität im Service-Geschäft und der im Konsens enthaltenen Margenerholung, schrieb Analyst Henry Tarr in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Risiken der Aktie blieben zwar erhöht, doch die Ängste der Investoren hält er für übertrieben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 16:17 / GMT

ISIN: DK0061539921

