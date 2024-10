Klappt's jetzt mit dem Break bei Nvidia? fragte DER AKTIONÄR am Montag. Die Aktie des KI-Primus' war nach wochenlangem Auf und Ab an die obere Spanne des seit Juni gültigen Abwärtstrends gelaufen. Am Montag gaben die Bullen Gas und Nvidia kletterte über den bedeutenden Widerstand. So können Trader jetzt handeln.

