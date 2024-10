(Rundungsfehler bei der Umrechnung im ersten Absatz korrigiert)

SEOUL (dpa-AFX) - Die jüngsten Geschäftszahlen von Samsung bleiben hinter den Erwartungen des Marktes zurück. So geht der südkoreanische Elektronikriese in seinem Quartalsausblick für die Monate Juli bis September davon aus, dass sich der operative Gewinn in Höhe von 9,1 Billionen Won (etwa 6,1 Milliarden Euro) zwar im Jahresvergleich um das Vierfache gesteigert hat. Verglichen mit dem vorausgegangenen zweiten Jahresquartal sind die Gewinne jedoch um knapp 13 Prozent zurückgegangen.

Die Märkte reagierten enttäuscht. Der Aktienkurs von Samsung fiel direkt nach der Veröffentlichung des Quartalsausblicks um über 1,3 Prozent.

Experten führen die vergleichsweise schwachen Quartalszahlen darauf zurück, dass der Marktführer für Speicherchips, Smartphones und Fernsehern derzeit bei der Entwicklung von leistungsstarken Halbleitern auf dem boomenden KI-Markt hinterherhinkt. Insbesondere die direkten Wettbewerber Nvidia und SK Hynix setzen Samsung stark unter Druck.

Bei den Geschäftszahlen handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Monatsende./fk/DP/nas