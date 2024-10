FMA-Vorstand mahnt angesichts düsterer Konjunkturaussichten die hohen Gewinne zur Stärkung der Kapitalbasis zu nutzen.

Wien (APA-ots) - "Chancen sehen - Risiken verstehen". Unter diesem Generalthema

diskutieren heute im Messe Wien Congress Center Spitzen aus Politik und Wirtschaft, Regulierung und Aufsicht, Wissenschaft und Forschung auf der 15. Aufsichtskonferenz der österreichischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) die aktuelle Lage auf den Finanzmärkten sowie die gravierenden Veränderungen und großen Herausforderungen, die auf die Finanzwirtschaft zukommen. Ein regionaler Fokus wird dabei heuer auf die für Österreichs Finanzwirtschaft besonders wichtige Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa, die CESEE-Region, gelegt; ein thematischer auf die Digitalisierung in der Finanzwelt, von der IT- und Cybersicherheit bis hin zur Artificial Intelligence. Neben dem Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller, geben unter anderen Helge Berger, Ökonomie-Professor und Europa-Experte des Internationalen Währungsfonds (IWF), sowie Natasha Cazenave, Exekutivdirektorin der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), sowie Axel von Trotsenburg, Top-Manager der Weltbank, Diskussionsimpulse.

Zwtl.: FMA-Vorstand mahnt besonnene Ausschüttungspolitik

Der FMA-Vorstand, Helmut Ettl und Eduard Müller, stellte in seiner Konferenzeröffnung zwar fest, dass "Österreichs Finanzwirtschaft stabil und resilient aufgestellt ist", er warnte aber angesichts vieler Krisensymptome alle Marktteilnehmer davor, sich in Sicherheit zu wiegen: "Das Konjunkturbild ist düster, die geopolitischen Spannungen nehmen weiter zu, die Normalisierung des Zinsumfeldes ist für viele herausfordernd, die Folgen des Klimawandels spitzen sich zu. Angesichts derart großer Herausforderungen müssen wir eine sehr besonnene Ausschüttungspolitik einfordern, die Kapitalbasis muss zur Krisenvorsorge weiter gestärkt werden." Besondere Sorge bereitet der österreichischen Finanzmarktaufsicht nach wie vor die Entwicklung auf den Immobilienmärkten, deren Finanzierung bereits tiefe Spuren in den Büchern der Banken hinterlässt. "An der Einhaltung nachhaltiger Kreditvergabestandards führt da kein Weg vorbei. Die KIM-V, unsere Verordnung für die Finanzierung privater Wohnimmobilien, hat hier eine signifikante Verbesserung gebracht." Bei der Finanzierung gewerblicher Immobilien sei, so Ettl und Müller, die Krise noch nicht ausgestanden. Gerade vor wenigen Tagen habe das

Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) davor gewarnt, dieses Risiko zu unterschätzen, und die hohen Gewinne dazu zu nützen, für weitere Ausfälle vorzusorgen. Das FMSG hat die FMA überdies beauftragt, hier sektorale Systemrisikopuffer einzuführen, die risikodämpfend wirken. Ettl und Müller erinnerten daran, dass es - global betrachtet - oft Immobilienblasen waren, deren Platzen dann tiefe Wirtschaftskrisen ausgelöst haben.



Zwtl.: Technologieneutralität in Regulierung und Aufsicht

Breiten Raum nahm bei der diesjährigen Aufsichtskonferenz auch der "Digitale Wandel" ein, da hier gerade einige große regulatorische Projekte umzusetzen sind: etwa DORA, der "Digital Operational Resilience Act", der europaweit die Sicherheit und

Widerstandsfähigkeit der digitalen Systeme stärken wird; oder MiCAR, die "Markets in Crypto Assets Regulation", die endlich den Markt für Kryptowerte weitgehend in Regulierung und Aufsicht einbezieht; oder etwa der regulatorische und aufsichtliche Umgang mit den Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz. Der FMA-Vorstand hielt hier ausdrücklich fest, dass der "digitale Wandel nicht nur als Bedrohung gesehen, sondern auch als Chance verstanden werden muss." Die österreichische Aufsicht gehe hier mit gutem Beispiel voran, entwickle gemäß ihrem Konzept "Data Driven Supervision" neue digitale Tools und setze diese bereits ein; einerseits, um mit den Entwicklungen auf den Märkten Schritt zu halten, andererseits um Effizienz und Effektivität der Aufsicht zu erhöhen.



Zwtl.: Konferenz-Umfrage: Geopolitische Risiken das dominante Thema

Die traditionelle Umfrage unter den Konferenzteilnehmern zu den größten Risiken und Herausforderungen auf den Finanzmärkten brachte wie in den Vorjahren doch einige Überraschungen. Nicht überraschend war, dass die geopolitischen Risiken nach wir vor die meisten Sorgen bereiten; hier haben die Ängste sogar noch signifikant zugenommen: nahmen sie im Vorjahr mit 39,3% bereits die Spitzenposition ein, so wurde diese heuer mit 49,4% noch gestärkt. Lag im Vorjahr das Zinsumfeld mit 26,9% an zweiter Stelle, so wurde dieses heuer von den operationellen Risiken (IT- und Cyberrisiko, Rechtsrisiko, Conduct- Risiko ...) mit 21,2% (2023: 13,9%) abgelöst. Das Zinsumfeld belegte heuer mit 7,0% gar nur Rang fünf. Davor lagen noch Sorgen vor einer "Neuen Staatsschuldenkrise" mit 12,3% und jene vor einer "Immobilienblase" mit 7,9%. Nachhaltigkeitsrisiken werden hingegen mit 2,2% (2023: 3,3%) nachhaltig als sehr gering eingestuft. Aus Sicht der Aufsicht sind die relativ geringen Ängste vor dem Platzen einer Immobilienblase (7,9% / 7,6%) ebenso sehr überraschend.

