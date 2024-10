Der Rallye an Chinas Aktienmärkten droht eine Abkühlung, da Peking sich mit weiteren Stimulierungsmaßnahmen zurückhält. China-Aktien waren in den letzten zwei Wochen regelrecht explodiert, nachdem das Politbüro ein umfangreiches Stimulus-Paket verkündet hatte. In den vergangenen Tagen hatte sich jedoch schon ein Rücksetzer angedeutet. Zum einen sind die chinesischen Aktienmärkte nach dem rasanten Anstieg stark überkauft. ...

