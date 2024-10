FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0984 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Besser als erwartet ausgefallene Daten zur deutschen Industrieproduktion sorgten nicht für Impulse am Devisenmarkt. Im August war die Gesamtherstellung dank einer starken Entwicklung bei den Autoherstellern im Monatsvergleich um 2,9 Prozent gestiegen. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, aber nur um 0,8 Prozent.

Am Markt warten die Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA. Am Donnerstag stehen die Inflationsdaten für September auf dem Programm. Analysten der Dekabank gehen davon aus, dass sich der Kurs des Euro vor der Veröffentlichung der Preisdaten eher stabil halten dürfte.

Nach einem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht für September war der Euro am vergangenen Freitag unter Druck geraten. Am Markt wird verstärkt darauf spekuliert, dass die US-Notenbank die Leitzinsen Anfang November nur noch leicht um 0,25 Prozentpunkte senken dürfte. Nach dem Kursrutsch vom Freitag hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne unter der Marke von 1,10 Dollar./jkr/jsl/stk