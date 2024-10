NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 US-Dollar belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen des Streaminganbieters bleibe er für die Aktie positiv gestimmt, auch wenn ihm die schon gestiegenen Erwartungen bewusst seien, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er verwies auf den starken Kursanstieg. Anmuth sieht bei der Jahresprognose für den Barmittelzufluss Luft nach oben./gl/tih



