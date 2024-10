München (ots) -Die PAUL Tech AG hat auf der EXPO REAL ihr neues Produkt PAUL Net Zero vorgestellt. Die von dem Greentech-Unternehmen mit Sitz in Mannheim entwickelte Technologie macht Bestandsimmobilien CO2-neutral und erfordert anders als die üblichen Ansätze zur CO2-Minimierung keinen Kapitaleinsatz.PAUL sorgt bereits heute mit KI-gestützter Heizungssteuerung für Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent (PAUL Performance) bei Bestandsimmobilien. PAUL Net Zero vollzieht jetzt die Sektorenkopplung mit Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Die Gebäude werden CO2-neutral und steigern somit entscheidend ihren Wert angesichts der wachsenden klimapolitischen Auflagen. Der Wohnimmobilienkonzern Net Zero Properties S.A. hat PAUL Net Zero bereits für 11.000 Wohneinheiten vorgesehen. PAUL rechnet für das Joint Venture aus PAUL Tech AG mit der Net Zero Properties S.A. insgesamt mit Aufträgen über rund 40.000 Wohneinheiten innerhalb der nächsten 24 Monate.Dazu Sascha Müller, Vorstandsvorsitzender der PAUL Tech AG:"PAUL Net Zero schafft eine klare Win-Win Situation für Hauseigentümer und Mieter. Der Gebäudebetreiber kann dadurch mit seinen Immobilien ohne eigenen Kapitaleinsatz den Sprung in die klimaneutrale Zukunft vollziehen. Die Mieter profitieren bei den Energienebenkosten und erhalten Zukunftssicherheit bei der fortschreitenden Dekarbonisierung des Immobiliensektors. Darüber hinaus tragen wir zu einer smarten Wärmewende bei. Klimaneutralität mit PAUL Net Zero funktioniert ohne hohe Infrastrukturkosten wie beim Ausbau von Fernwärme oder dem Aufbau von Wasserstoff-Gasnetzen. Je stärker dezentrale Lösungen wie die unsrige zum Tragen kommen, desto nachhaltiger wird die Wärmewende auf der Kostenseite entlastet."Martin Hofmann, CEO der ZAR Real Estate Holding GmbH & Co. KG, die von Net Zero Properties S.A. als exklusiver Investment Advisor mandatiert ist:"Ein zentrales Anliegen von Net Zero Properties ist die Steigerung der Energieeffizienz, mit dem Ziel, die CO2-Neutralität der Immobilien innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre zu erreichen. Damit leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der ESG-Ziele.Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir unterschiedliche Optionen für unsere Wohnbestandsimmobilien geprüft. Alle am Markt verfügbaren Optionen waren jedoch zu kapitalintensiv oder in der Umsetzung zu zeitaufwendig. Mit PAUL haben wir einen Joint Venture-Partner gewonnen, dessen Konzept, den Verbrauch zu senken, Wärmepumpen- und Solartechnik einzusetzen und das ganze ohne Kapitaleinsatz, uns überzeugt hat."PAUL Net Zero setzt auf der KI-gestützten Energieeinsparung von PAUL Performance auf und macht praktisch jede Immobilie mit Hilfe von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen energetisch autark. Der koordinierte Einsatz von Hochleistungswärmepumpen und Photovoltaikanlagen steuert das gesamte Wärmesystem der Immobilie und macht diese dauerhaft CO2-neutral. Dabei fallen für den Kunden keine Investitionskosten an und PAUL übernimmt die Planung sowie die spätere Wartung und Optimierung. Dem Kunden wird über zehn Jahre ein Kilowattstundenpreis garantiert, der einen Cent unter dem Angebot des lokalen Fernwärmeanbieters liegt.Die PAUL Tech AG ist Technologieführer und der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Als Energieplattform entwickelt das Unternehmen innovative Technologien und Lösungen, um CO2-Emissionen von Immobilien zu minimieren und gleichzeitig ihren Wert zu maximieren. PAUL schafft es mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude klimafreundlich zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut PAUL über 160 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit rund 160.000 Wohneinheiten.Pressekontakt:Klaus SchmidtkeHead of Corporate Affairs / Pressesprecher+49 151 46680605klaus.schmidtke@paul.techOriginal-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/5881563