Stadthagen (ots) -Gleich von vier Seiten kam es dieses Jahr für die "Autoren-Union Mobilität" heftig: Das internationale Analyseunternehmen "Meltwater", die deutsche "Landau Medien", die externe Software "Konsole H" attestieren den Medien des Fachjournalisten-Netzwerks überzeugend hohe Zahlen, der "Surveymonkey" bescheinigt ihren Lesern ein hohes Maß an Expertise und findet bei ihnen große Zustimmung in Sachen Aktualität und Kompetenz. Sieht so aus, als zählen die Portale der Autoren-Union von der Online-Nachrichtenagentur "Auto-Medienportal" bis zum Premium-Medium "Car-Editors Content" zu den Besten und den Erfolgreichsten ihres Fachs.Das Auto-Medienportal ist offenbar nicht nur Kommunikationsdrehscheibe. Mit 400.000 Visits im Monat stellt es gleichzeitig ein Special interest-Portal dar, dessen Leserschaft sich überwiegend zusammensetzt aus Kommunikations-Profis des Bereichs Mobilität mit gutem Einkommen und großem Interesse an aktuellen Berichten. Die Medienmacher unter ihnen sorgen in ihren Publikationen für erstaunliche Zahlen: mehr als eine Milliarde Reichweite im Internet und 30 Millionen verbreitete Auflage in Print - jeden Monat. In naher Zukunft wird mit dem "Auto-Newsdesk" ein neues Portal freigeschaltet werden. Dessen Leser werden ein auf mobile Geräte angepasstes Medium erleben, das sich auf Autos, Motorräder und andere Vehikel und deren Nutzung mit Text, Bild und Video konzentriert.Mit Car-Editors Content bieten die Fachjournalisten der Union verlässliche, aktuelle und umfassende Informationen rund um die Mobilität und ihre Akteure, immer als eigene Berichte oder Exklusivstorys.