Tesla - Kommt jetzt das Robotaxi?

Der E-Autohersteller Tesla steht am Scheideweg. Wirtschaftlich als auch charttechnisch. Der entscheidende Impuls, ob es nach oben oder unten geht, könnte am Donnerstag, den 10. Oktober erfolgen. Der E-Autohersteller lädt zur "We robot!"-Veranstaltung.

Die Erwartungen bei den Anlegern sind groß. Dies spiegelt sich in der jüngsten Kursrally wider. Gemeinhin gehen Experten davon aus, dass Konzernchef Elon Musk ein Robotaxi-Konzept vorstellt. "Ich empfehle jedem, der nicht daran glaubt, dass Tesla eine Lösung für autonome Fahrzeuge finden wird, keine Tesla-Aktien zu halten. Sie sollten ihre Tesla-Aktien verkaufen," erklärte Konzernchef Elon Musk bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Musk setzt dabei auf die Entwicklung einer Autonomes-Fahren-Plattform (FSD). Diese Technologie basiert in erster Linie auf am Fahrzeug fixierte Kameras und KI. Dieses System hat in den zurückliegenden Monaten allerdings immer wieder Probleme verursacht. Experten gehen dennoch davon aus, dass das Robotaxi-Konzept möglicherweise auf dieser Plattform basiert. Konkurrenten wie beispielsweise Waymo sind im Bereich "autonomes Fahren" dem Tesla-Konzern zunächst enteilt und testen Robotaxis bereits in verschiedenen amerikanischen Städten. Waymo setzt im Gegensatz zu Tesla auf Sensortechnik statt Kameras. Ob Musk die Anleger mit seinem Konzept am Donnerstag dennoch überzeugen kann, wird vor allem davon abhängen, ob er einen realistischen Zeitplan bis zur Serienreife seines Robotaxi-Konzepts vermitteln kann.

Tesla galt als E-Autopionieer. Inzwischen hat die Konkurrenz aus USA, Europa und Asien aufgeholt oder Tesla sogar beim Absatz überholt. In den ersten neun Monaten des Jahres lag der Absatz leicht hinter dem Vorjahresniveau. Um die vergleichsweise hohe Aktienbewertung zu rechtfertigen, muss Musk mit Innovationen punkten. Der Bereich "autonomes Fahren" und "Robotaxis" gilt mittelfristig als Wachstumsmarkt, der noch nicht besetzt ist. Gelingt es Tesla, die Probleme mit der FSD-Plattform in den Griff zu bekommen, könnte die Aktie weiter Gas geben.

Weitere mögliche Katalysatoren sind das lang erwartete Model 2 und der Bereiche Energie-Speichersysteme. Mit dem Model 2 könnte Tesla die Fahrzeugflotte erweitern und in den Bereich der preisgünstigeren Elektroautos einsteigen. Medienberichen zufolge könnte es bereits 2025 vom Band fahren. Im zweiten Quartal produzierte Tesla derweil 9,4 Gigawattstunden an Energiespeichersystemen und steuerte damit bereits über drei Milliarden USD zum Gesamtumsatz bei.

Nach Angaben von Refinitiv sind die Analysten aktuell recht gespalten mit ihren Einschätzungen zu Tesla. Optimisten verweisen unter anderem auf das starke Wachstum im Bereich "energy generation and storage systems" und setzen stark auf die FSD-Plattform. Der Kernbereich ist jedoch weiterhin der Verkauf von E-Fahrzeugen. Es besteht demnach weiterhin das Risiko größerer Schwankungen. Die Bewertung der Aktie liegt mit einem KGV von 67,7 deutlich über dem Sektordurchschnitt. Eine enttäuschende "We robot!"-Veranstaltung oder schwache Geschäftszahlen könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Tesla Widerstandsmarken: 265,55/298,00/302,15/324,80 USD Unterstützungsmarken: 206,35/217,65/229,00/242,95 USD Die Aktie von Tesla bewegt sich seit Januar 2023 zwischen 139 USD und 298 USD. Seit dem Tief im April 2024 legte die Aktie - bei zeitweise starken Kurssprüngen - deutlich zu und pendelte in den zurückliegenden Tagen im Bereich von 242,95 USD (76,4%-Retracementlinie). Der kurzfristige MACD-Indikator und RSI-Indikator haben in den vergangenen Tagen nach Süden gedreht. Kippt die Aktie unter 242,95 USD droht ein Rücksetzer bis 229,00 USD. Taucht das Papier gar unter diese Marke und verletzt damit den Aufwärtstrend, könnte die Stimmung nachhaltig drehen und die Aktie auf 206,35 USD sinken. Auf der Oberseite zeigt sich bei 265,55 USD ein starker Widerstand. Wird diese Marke überwunden, könnte weitere Kaufimpulse die Aktie in Richtung 298/302,15 USD schiebeben. Tesla in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 03.01.2023-08.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Tesla in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum:09.10.2019-08.10.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

