In einem Interview mit der Financial Times (FT) sagte der Präsident der New Yorker Federal Reserve (Fed), John Williams, am Dienstag: "Ich persönlich erwarte, dass es im Laufe der Zeit wieder angebracht sein wird, die Zinsen zu senken". Williams sagte, er sehe die Zinssenkung vom September nicht als Regel für die Zukunft. "Wenn man sich die SEP-Projektionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...