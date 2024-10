Frankfurt (Oder) (ots) -Das Klinikum Frankfurt (Oder) wurde erneut von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) mit dem Qualitätssiegel "Klinik mit Diabetes im Blick" ausgezeichnet. Diese Anerkennung bestätigt die umfassende, fächerübergreifende Diabetes-Kompetenz des Klinikums, von der alle Patientinnen und Patienten - unabhängig von ihrer Station - profitieren. Im vergangenen Jahr erhielt das Klinikum zudem das Gütesiegel "Zertifizierte Fußbehandlungseinrichtung DDG", was seine besondere Expertise bei der Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms hervorhebt.Diabetes ist die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland: Über sechs Millionen Menschen sind betroffen. Bei einer Behandlung im Klinikum haben zahlreiche Patientinnen und Patienten nicht nur mit ihrer Hauptdiagnose zu kämpfen, sondern leiden auch an Diabetes. Dies erfordert besondere Sorgfalt, insbesondere bei chirurgischen Eingriffen, bei denen eine präzise Blutzuckereinstellung und umfassende Betreuung entscheidend sind. Die DDG-Zertifikate stehen für höchste Qualitätsstandards und tragen dazu bei, Risiken zu minimieren sowie eine strukturierte Erkennung und Versorgung von Diabetes in allen Bereichen des Klinikbetriebs zu gewährleisten.Um das Siegel zu erhalten musste das Klinikum Frankfurt (Oder) umfangreiche Maßnahmen nachweisen, darunter spezielle Schulungen für das Pflegepersonal sowie die Anwesenheit qualifizierter Ärztinnen und Ärzte mit Diabetes-Erfahrung, die auf allen Stationen eine optimale Behandlung sicherstellen. Durch schriftliche Anleitungen, wie Notfallpläne bei Unter- oder Überzuckerungen, unterstützen sie ihre Kolleginnen und Kollegen fachübergreifend. Auf jeder Station sind mindestens zwei Pflegekräfte speziell geschult, um das ärztliche Team bei der Betreuung der Diabetespatienten zu unterstützen. Auch bei Operationen wird die Diabetes-Erkrankung berücksichtigt."Wir freuen uns über das DDG-Zertifikat, das unser Engagement für eine fachlich optimale Behandlung bestätigt", sagt Dr. med. Henning Samwer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin IV - Angiologie und Diabetologie (https://www.klinikumffo.de/behandlungsangebot/unsere-fachbereiche/medizinische-klinik-iv-angiologie-und-diabetologie/klinik-fuer-angiologie-und-diabetologie.html).Bei jeder Neuaufnahme werden alle Patientinnen und Patienten systematisch auf Diabetes untersucht, auch wenn sie aus anderen Gründen stationär behandelt werden. Die routinemäßige Kontrolle der Blutzuckerwerte ermöglicht die Identifikation neuer Diabetesfälle und ist von großer Bedeutung, da die Erkrankung während des Aufenthalts im Klinikum berücksichtigt wird. Eine rechtzeitige Therapie trägt dazu bei, Folgeschäden zu vermeiden.Das DDG-Zertifikat "Klinik mit Diabetes im Blick" ist drei Jahre gültig. Danach muss das Klinikum erneut nachweisen, dass es die strengen Kriterien der DDG erfüllt."Ich gratuliere Chefarzt Dr. med. Samwer und dem gesamten Team zu diesem Erfolg. Damit haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in der qualifizierten Versorgung von Diabetespatienten erreicht", lobt Jan Jakobitz, Klinikgeschäftsführer.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingViola Bock | T. 0335 548 2007 | viola.bock@klinikumffo.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5881833