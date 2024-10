Huizhou, China (ots/PRNewswire) -Desay SV (002920.SZ), ein führendes Unternehmen für Mobilitätstechnologie, wurdevon Forbes als einer der beliebtester Arbeitgeber unter 500 untersuchten Unternehmen ausgezeichnet.Forbes China hat über 100.000 Fragebögenausgewertet, um Unternehmen zu identifizieren, die sich in den Bereichen Digitalisierung, ESG und Mitarbeiterbeliebtheitganz besonders auszeichnen. Die Mitarbeiter wurden gebeten, ihr Unternehmen anonym in Kategorien wie Arbeitgeberimage, Organisationsmanagement, Talententwicklung, Arbeitsumgebung, Vergütung und Sozialleistungen sowie Digitalisierung zu bewerten. Zehn Unternehmenerhielten die Auszeichnung beliebtester Arbeitgeber. Die Auszeichnung von Desay SV unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Talente fördert und Inklusion, Sicherheit und Gleichberechtigung in den Mittelpunkt stellt.Gao Dapeng, Vorsitzender und Präsident von Desay SV,kommentiert die Auszeichnung wie folgt: "Der wahre Unterschied für ein Unternehmen liegt nicht nur in seinen Gewinnspannen, sondern auch in seinem Beitrag zum Wohlergehen seiner Mitarbeiter,im Engagement für das Gemeinwohl und im Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt", erklärte Gao. Er ergänzte: bekräftigte das hob betonte das Engagement des Unternehmens für hervorragende Leistungen im Bereich der Humanressourcen und führte weiter aus: "Desay SV engagiert sich stark für das Wachstum und die Entwicklung von Talente. Wir bieten eine ganzheitliche, kulturübergreifende, multidisziplinäre Multichannel-Entwicklungsplattform, die fest in unserer Grundüberzeugung verankert ist, kontinuierliches Lernen fördert undInnovation vorantreibt."Informationen zu Desay SVDesay SV ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mobilitätstechnologie mit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Serviceniederlassungen in Deutschland, Japan, Singapur, Spanien, USA und weiteren Ländern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die effiziente Integration von Smart Cabin, Smart Drive und Smart Service. Desay SV kann auf 38 Jahre Erfahrung zurückblicken und hat sich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualitätsmanagement und intelligente Fertigung ausgezeichnet. Durch kontinuierliche Innovation und umfassende Kompetenzen hat Desay SV sich das langfristige Vertrauen globaler Kunden verdient, darunter Chery, Geely, SAIC, Toyota, Volkswagen, Volvo und mehr. Dank ihnen belegt Desay SV Platz 74 der Top 100 globalen Autozulieferer laut Automotive News 2024. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Desay SV online unterwww.desaysv.com oder folgen Sie uns auf: https://www.linkedin.com/company/13690363Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519147/Desay_SV.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/desay-sv-wird-in-der-forbes-best-employer-selection-china-2024-alseiner-der-beliebtester-arbeitgeber-ausgezeichnet-302270204.htmlPressekontakt:Qijun Tan,qijun.tan@desaysv.comOriginal-Content von: Desay SV Automotive Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170931/5881931