DJ MÄRKTE EUROPA/DAX macht Verluste wett - Titel mit China-Bezug unter Druck

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte grenzen die Verluste am Dienstagnachmittag weiter ein. Der DAX fällt nur noch um 0,2 Prozent auf 19.066 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt etwas deutlicher um 0,4 Prozent auf 4.949 Punkte nach. Positiv bewertet wird der Rücksetzer im Ölpreis. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich am Nachmittag um 3 Prozent. Der Hurrican Milton ist auf Stufe 4 von 5 heruntergestuft worden, davon profitieren auch die Versicherungswerte: Munich Re und Hannover Rück sind ins Plus gedreht, nachdem beide auf dem tiefsten Stand seit Mitte August in den Tag gestartet waren. Gefragt sind allerdings vor allem defensive konjunkturunabhängige Titel, aber auch das DAX-Schwergewicht SAP liegen mit einem Plus von 1,8 Prozent nach positiven Aussagen zu den KI-Anwendungen auf der Gewinnerseite. Weiterhin deutlich unter Druck stehen vor allem Aktien mit China-Bezug.

So wird der Euro-Stoxx-50 von Gewinnmitnahmen bei Rohstoffaktien und den Papieren von Luxusgüter- sowie Spirituosenherstellern gedrückt. Sie hatten zuletzt stärker von Konjunkturstimuli in China profitiert. Nun enttäusche, dass die Nationale Reform- und Entwicklungskommission am Dienstag bei einer Pressekonferenz keine weiteren Maßnahmen verkündet habe, heißt es im Handel. Auch an den chinesischen Börsen hatte dies für negative Kursreaktionen gesorgt. Zudem plant China nun doch Zölle auf Luxusgüter und Spirituosen.

Jüngster Erholungsschub bei Zyklikern nur Strohfeuer?

Auch der jüngste Erholungsschub bei den Zyklikern hat sich laut Marktteilnehmern nun als Strohfeuer entpuppt. "Ein bis zwei Zinssenkungen reichen in der Regel noch nicht aus, um das konjunkturelle Steuer herumzureißen", so ein Marktteilnehmer. Die Hoffnungen seien vorschnell gewesen und würden nun wieder zunichte gemacht, auch mit den zuletzt erneut gesunkenen Konjunkturprognosen im Inland. "Letztendlich wird die geldpolitische Wende aber greifen", so ein Marktteilnehmer. Sie finde allerdings wie immer mit Verzögerung statt und erfordere weitere aggressive Zinsschritte. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Europäische Zentralbank (EZB) "behind the curve" gerate, also viel zu spät reagiere.

Auf der Branchenseite fällt der Index der Rohstofftitel um 4 Prozent zurück, der Index der Autoaktien um 0,9 Prozent. Dazwischen liegen mit Abschlägen von ein bis 2 Prozent die Indizes der Getränkehersteller und der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs, zu denen auch die Luxusgüteraktien zählen. Deutlicher im Plus liegen die Indizes der Telekom-Konzerne und der Versorger.

Im Einzelnen fallen die Aktien der Gucci-Mutter Kering um 4,9 Prozent. Remy Cointreau geben 8,1 Prozent ab. Anglo American verlieren 5,9 Prozent, BMW 2,4 Prozent und Lanxess 2,7 Prozent. Auf der anderen Seite gewinnen Orange 2 Prozent und Eon 1 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.950,38 -0,4% -19,33 +9,5% Stoxx-50 4.429,65 -0,6% -24,58 +8,2% DAX 19.084,98 -0,1% -19,12 +13,9% MDAX 26.601,28 -0,5% -138,90 -2,0% TecDAX 3.333,52 -0,2% -7,78 -0,1% SDAX 14.024,66 -0,7% -104,22 +0,5% FTSE 8.202,79 -1,2% -100,83 +7,4% CAC 7.522,93 -0,7% -53,09 -0,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,26 +0,01 -0,31 US-Zehnjahresrendite 4,05 +0,02 +0,17 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Mo, 17:00 % YTD EUR/USD 1,0976 +0,0% 1,0984 1,0976 -0,6% EUR/JPY 162,67 +0,1% 162,54 162,67 +4,5% EUR/CHF 0,9405 +0,3% 0,9376 0,9395 +1,4% EUR/GBP 0,8378 -0,1% 0,8392 0,8391 -3,4% USD/JPY 148,21 +0,0% 147,97 148,21 +5,2% GBP/USD 1,3102 +0,1% 1,3089 1,3078 +3,0% USD/CNH (Offshore) 7,0571 -0,2% 7,0612 7,0635 -0,9% Bitcoin BTC/USD 62.793,50 -0,9% 62.403,70 63.933,10 +44,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,42 77,14 -3,5% -2,72 +5,3% Brent/ICE 78,17 80,93 -3,4% -2,76 +4,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,245 41,00 -4,3% -1,76 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.638,95 2.643,95 -0,2% -5,00 +28,0% Silber (Spot) 31,15 31,73 -1,8% -0,58 +31,0% Platin (Spot) 962,90 977,00 -1,4% -14,10 -2,9% Kupfer-Future 4,47 4,57 -2,0% -0,09 +13,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

