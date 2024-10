Mainz (ots) -Eine Reihe übernatürlicher Vorfälle versetzt ein ruhiges Wohnviertel von Buenos Aires in Angst und Schrecken. Der Gruselschocker "Terrified" wurde bei seinem Erscheinen 2017 als einer der furchteinflößendsten Filme des Jahres und als Meilenstein für das argentinische Genrekino gefeiert. 3sat zeigt "Terrified"am Sonntag, 13. Oktober 2024, um 23.15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere. In der 3satMediathek ist der Film von Sonntag, 13. Oktober 2024, bis einschließlich Montag, 11. November 2024, abrufbar, jeweils von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr.Möbel werden nachts durch unsichtbare Kräfte verrückt, Menschen sterben, Leichen schweben durch die Luft, und Tote erwachen zum Leben: In der Nachbarschaft geschehen schreckliche und unheimliche Dinge. Eine dunkle Kraft ernährt sich von den Qualen und dem Leid der Menschen. Drei Experten für paranormale Phänomene und ein gesundheitlich angeschlagener Polizeikommissar, der kurz vor seiner Pension steht, nehmen die Ermittlungen auf - und geraten dabei selbst in tödliche Gefahr.Der argentinische Regisseur und Drehbuchautor Demián Rugna gehört zu den bedeutendsten Stimmen des lateinamerikanischen Genrekinos der Gegenwart und wurde 2017 mit seinem dicht inszenierten und beklemmenden Horrorthriller "Terrified" (im Original: "Aterrados") schlagartig einem internationalen Publikum bekannt.KontaktBei Fragen erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrified) (nach Anmeldung) oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend den Film (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/video/3231?cHash=874a1462dce591bf1073c4f750652df5) zur Vorabansicht und die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3sat-zeigt-den-horrorthriller-terrified-als-deutsche-free-tv-premiere).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5881952