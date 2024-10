Im starken Marktumfeld für Tech-Werte gibt Nvidia an der Wall Street wieder das Tempo fort. Der KI-Darling knüpft an die jüngsten Gewinne an und notiert dank eines Kursgewinns von mehr als drei Prozent so hoch wie seit Juli nicht mehr. Positive Nachrichten rund um die neue Blackwell-Plattform kommen am Markt gut an.

Den vollständigen Artikel lesen ...