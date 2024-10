NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im späteren Handelsverlauf wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0971 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0982 (Montag: 1,0982) Dollar festgesetzt. Dieser hatte damit 0,9105 (0,9105) Euro gekostet./ck/he