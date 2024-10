FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax behauptet sich am Mittwoch zunächst über den 19.000 Punkten. Am Vortag konnte er die runde Marke nach einem zwischenzeitlichen Test ein weiteres Mal verteidigen. Nun zeichnet sich unter dem Einfluss uneindeutiger Vorgaben ein Start knapp im Plus ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.085 Punkte.

Kursgewinne gab es am Vorabend in New York vor allem im Technologiesektor, der hierzulande nicht soviel Gewicht hat. Die globalen Vorgaben sind aber gemischt, denn in China bekommt die jüngste Rally der Aktienmärkte neuerdings einen herben Dämpfer. Dort wächst die Sorge, dass die zuletzt für Kurssprünge nach oben verantwortlichen Konjunkturimpulse nicht ausreichen könnten, um die Anleger von einer nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes zu überzeugen. Am Vortag hatten in China im Verlauf schon Gewinnmitnahmen begonnen, die sich jetzt fortsetzten. Die Kursverluste des CSI-300-Index wurden aber im Verlauf wieder etwas eingedämmt.

Der CMC-Markets-Experte Konstantin Oldenburger betonte am Dienstagabend mit Blick auf die 19.000 Punkte beim Dax: "Zurück über der Unterstützung kommt erstmal kein weiterer Verkaufsdruck auf, bevor nicht die Daten in der zweiten Wochenhälfte eventuell eine neue Richtung vorgeben." Wichtig für die wieder umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird./tih/zb