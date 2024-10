FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX STABILISIERT SICH ÜBER 19.000 PUNKTE - Der Dax behauptet sich am Mittwoch zunächst über den 19.000 Punkten. Am Vortag konnte er die runde Marke nach einem zwischenzeitlichen Test ein weiteres Mal verteidigen. Nun zeichnet sich unter dem Einfluss uneindeutiger Vorgaben ein Start knapp im Plus ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.085 Punkte. Kursgewinne gab es am Vorabend in New York vor allem im Technologiesektor, der hierzulande nicht soviel Gewicht hat. Die globalen Vorgaben sind aber gemischt, denn in China bekommt die jüngste Rally der Aktienmärkte neuerdings einen herben Dämpfer. Dort wächst die Sorge, dass die zuletzt für Kurssprünge nach oben verantwortlichen Konjunkturimpulse nicht ausreichen könnten, um die Anleger von einer nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes zu überzeugen. Am Vortag hatten in China im Verlauf schon Gewinnmitnahmen begonnen, die sich jetzt fortsetzten. Die Kursverluste des CSI-300-Index wurden aber im Verlauf wieder etwas eingedämmt.

USA: - IM PLUS - Kräftige Kursgewinne von Schwergewichten in der US-Technologiebranche haben am Dienstag für Gewinne am New Yorker Aktienmarkt gesorgt. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial hatte das Nachsehen. Der bekannteste Wall-Street-Index legte nur um 0,30 Prozent auf 42.080,37 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,97 Prozent auf 5.751,13 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,55 Prozent auf 20.107,78 Punkte. Es waren vor allem die sogenannten "Glorreichen Sieben", die für Schwung sorgten: zuvorderst KI-Liebling Nvidia, gefolgt von Apple, Tesla, Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet . Sie legten zwischen 0,8 und 4,1 Prozent zu.

ASIEN: - NIKKEI UND HANG SENG IM PLUS; CSI 300 IM MINUS - An den wichtigsten asiatischen Börsen hat sich am Mittwochmorgen kein einheitliches Bild abgezeichnet. Während es in Tokio und Hongkong nach oben ging, gaben die Kurse in China nach den deutlichen Kursgewinnen vom Dienstag wieder größtenteils nach. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte im späten Handel knapp vier Prozent ein. Am Dienstag hatte der Index nach einer mehrtägigen feiertagsbedingten Handelspause knapp sechs Prozent zugelegt. Gewinne gab es am Mittwoch dagegen in Japan und Hongkong. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor Handelsende rund ein Prozent nach oben. Der Hang Seng, Leitindex der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong, lag im späten Handel 0,4 Prozent im Plus.



DAX 19066,47 -0,20%

XDAX 19097,41 0,37%

EuroSTOXX 50 4949,00 -0,42%

Stoxx50 4424,23 -0,67%



DJIA 42080,37 0,30%

S&P 500 5751,13 0,97%

NASDAQ 100 20107,78 1,55%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 133,51 +0,04%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0970 -0,09%

USD/Yen 148,49 0,20%

Euro/Yen 162,89 0,10%

°



ROHÖL:





Brent 77,90 +0,72 USD WTI 74,22 +0,65 USD °