NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle von 95 auf 85 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns dürften schon vor dem Kapitalmarkttag im November über das laufende Jahr hinaus für Klarheit sorgen, was die operative und finanzielle Entwicklung angehe, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für 2025 zeichneten sich eine schwache Nachfrage sowie ein deutlicher Anstieg der produktbezogenen Kosten ab, weshalb sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 nach unten geschraubt habe. Der moderate Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des schwächeren mittelfristigen Wachstums und des kurzfristigen Abwärtspotenzials bei den Ergebnissen gerechtfertigt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 21:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

© 2024 dpa-AFX-Analyser