NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Underperform" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Analyst Harry Martin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einem letzten Analystenbriefing vor dem Quartalsbericht. Es drohe also keine Gewinnwarnung, was für einen Kurssprung ausreichen könnte./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 17:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 17:54 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

© 2024 dpa-AFX-Analyser