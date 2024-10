Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own -5

DJ Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares

Dalata Hotel Group PLC (DAL,DHG) Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares 09-Oct-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transaction in Own Shares ISE: DHG LSE: DAL Dublin and London: Dalata Hotel Group plc ("Dalata" or the "Company"), the largest hotel operator in Ireland with a growing presence in the United Kingdom and Continental Europe, announces that on Tuesday, 08 October 2024, it purchased a total of 360,000 of its ordinary shares of EUR 0.01 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, London Branch ("Berenberg"), in accordance with the terms of the share buyback programme announced on 4 September 2024 (the "Share Buyback Programme"). Date of purchase: 08/10/2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 360,000 Lowest price paid per share (EUR): 3.93 Highest price paid per share (EUR): 3.99 Volume weighted average price paid per share (EUR): 3.9605

The Group intends to cancel all of the repurchased shares.

Total voting rights:

Following settlement of the above purchases and cancellation of the Ordinary Shares purchased, the Company will have 218,085,145 Ordinary Shares in issue, each with one voting right. The Company holds no Ordinary Shares in treasury.

The total number of voting rights in the Company will therefore be 218,085,145 The above figure may be used by shareholders as a denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Dalata Hotel Group plc under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback Programme.

Individual transactions:

Number of ordinary shares Transaction price (EUR Time of transaction (UK Transaction reference Trading Venue purchased share) Time) number 628 3.9350 08:02:02 1J4X9UUFS Euronext Dublin 1,256 3.9350 08:02:02 1J4X9UUFU Euronext Dublin 628 3.9350 08:02:02 1J4X9UUFT Euronext Dublin 252 3.9500 08:13:30 1J4X9UV19 Euronext Dublin 1,950 3.9500 08:13:30 1J4X9UV1A Euronext Dublin 2,363 3.9500 08:13:30 1J4X9UV1C Euronext Dublin 161 3.9500 08:13:30 1J4X9UV1B Euronext Dublin 2,459 3.9500 08:14:19 1J4X9UV2D Euronext Dublin 2,459 3.9500 08:14:19 1J4X9UV2E Euronext Dublin 1,436 3.9500 08:14:19 1J4X9UV2F Euronext Dublin 1,436 3.9500 08:14:20 1J4X9UV2G Euronext Dublin 636 3.9400 08:17:32 1J4X9UV79 Euronext Dublin 636 3.9400 08:17:32 1J4X9UV7A Euronext Dublin 550 3.9400 08:17:32 1J4X9UV7C Euronext Dublin 550 3.9400 08:17:32 1J4X9UV7D Euronext Dublin 252 3.9250 08:27:28 1J4X9UVIN Euronext Dublin 252 3.9250 08:27:28 1J4X9UVIM Euronext Dublin 2,189 3.9450 08:42:44 1J4X9UW3K Euronext Dublin 2,189 3.9450 08:42:44 1J4X9UW3J Euronext Dublin 2,400 3.9450 08:58:09 1J4X9UWNQ Euronext Dublin 2,400 3.9450 08:58:09 1J4X9UWNR Euronext Dublin 2,420 3.9450 08:58:10 1J4X9UWNW Euronext Dublin 2,420 3.9450 08:58:10 1J4X9UWNV Euronext Dublin 686 3.9400 09:01:39 1J4X9UWR0 Euronext Dublin 686 3.9400 09:01:39 1J4X9UWR1 Euronext Dublin 2,381 3.9450 09:08:13 1J4X9UX1Y Euronext Dublin 1,404 3.9450 09:08:13 1J4X9UX1Z Euronext Dublin 400 3.9450 09:08:14 1J4X9UX20 Euronext Dublin 577 3.9450 09:08:14 1J4X9UX21 Euronext Dublin 2,355 3.9450 09:08:57 1J4X9UX3B Euronext Dublin 2,355 3.9450 09:08:57 1J4X9UX38 Euronext Dublin 2,332 3.9450 09:08:59 1J4X9UX3D Euronext Dublin 2,332 3.9450 09:08:59 1J4X9UX3C Euronext Dublin 433 3.9450 09:09:30 1J4X9UX3V Euronext Dublin 377 3.9450 09:09:30 1J4X9UX3W Euronext

Dublin 210 3.9450 09:13:12 1J4X9UX7Q Euronext Dublin 2,328 3.9450 09:13:12 1J4X9UX7S Euronext Dublin 2,037 3.9450 09:13:12 1J4X9UX7R Euronext Dublin 241 3.9400 09:13:12 1J4X9UX7T Euronext Dublin 526 3.9450 09:13:12 1J4X9UX7V Euronext Dublin 1,400 3.9400 09:13:12 1J4X9UX7U Euronext Dublin 388 3.9300 09:16:03 1J4X9UX9Q Euronext Dublin 2,037 3.9300 09:16:03 1J4X9UX9R Euronext Dublin 1,732 3.9300 09:16:05 1J4X9UX9T Euronext Dublin 1,521 3.9300 09:16:05 1J4X9UX9U Euronext Dublin 2,376 3.9350 09:19:43 1J4X9UXE7 Euronext Dublin 2,376 3.9350 09:19:43 1J4X9UXE6 Euronext Dublin 2,391 3.9300 09:31:15 1J4X9UXMZ Euronext Dublin 352 3.9450 10:40:16 1J4X9UZ3R Euronext Dublin 2,119 3.9450 10:40:16 1J4X9UZ3S Euronext Dublin 1,437 3.9400 10:40:16 1J4X9UZ3U Euronext Dublin 1,853 3.9400 10:40:16 1J4X9UZ3V Euronext Dublin 704 3.9700 11:01:16 1J4X9UZGU Euronext Dublin 2,644 3.9650 11:08:22 1J4X9UZK2 Euronext Dublin 2,674 3.9600 11:18:24 1J4X9UZOW Euronext Dublin 450 3.9600 11:18:24 1J4X9UZOZ Euronext Dublin 330 3.9600 11:18:24 1J4X9UZP0 Euronext Dublin 1,902 3.9600 11:18:24 1J4X9UZP1 Euronext Dublin 2,679 3.9550 11:27:05 1J4X9UZTK Euronext Dublin 2,815 3.9550 11:27:07 1J4X9UZTW Euronext Dublin 1,028 3.9550 11:27:13 1J4X9UZTZ Euronext Dublin 1,449 3.9500 11:27:18 1J4X9UZU3 Euronext Dublin 2,911 3.9500 11:30:25 1J4X9UZVP Euronext Dublin 450 3.9500 11:30:25 1J4X9UZVT Euronext Dublin 2,530 3.9500 11:30:25 1J4X9UZVU Euronext Dublin 3,018 3.9500 11:33:55 1J4X9UZY3 Euronext Dublin 3,018 3.9500 11:33:57 1J4X9UZY6 Euronext Dublin 3,021 3.9500 11:37:18 1J4X9UZZ5 Euronext Dublin 3,021 3.9500 11:38:38 1J4X9UZZX Euronext Dublin 2,130 3.9500 11:38:39 1J4X9UZZZ Euronext Dublin 505 3.9500 11:38:47 1J4X9V004 Euronext Dublin 17 3.9500 11:41:10 1J4X9V016 Euronext Dublin 58 3.9500 11:48:25 1J4X9V052 Euronext Dublin 2,795 3.9500 11:54:23 1J4X9V081 Euronext Dublin 3,031 3.9500 11:54:25 1J4X9V087 Euronext Dublin 3,035 3.9500 12:07:52 1J4X9V0I9 Euronext Dublin 3,705 3.9450 12:59:09 1J4X9V1MK Euronext Dublin 3,047 3.9450 12:59:09 1J4X9V1MI Euronext Dublin 3,200 3.9450 12:59:10 1J4X9V1MR Euronext Dublin 3,059 3.9450 12:59:10 1J4X9V1MQ Euronext

Dublin 3,048 3.9500 13:00:23 1J4X9V1OX Euronext Dublin 3,048 3.9500 13:00:24 1J4X9V1P0 Euronext Dublin 1,526 3.9550 13:19:37 1J4X9V1YR Euronext Dublin 2,960 3.9550 13:19:37 1J4X9V1YQ Euronext Dublin 200 3.9550 13:19:37 1J4X9V1YS Euronext Dublin 1,871 3.9550 13:19:38 1J4X9V1YT Euronext Dublin 43 3.9750 13:34:52 1J4X9V2AD Euronext Dublin 3,167 3.9750 13:34:52 1J4X9V2AC Euronext Dublin 3,035 3.9750 13:34:52 1J4X9V2AE Euronext Dublin 703 3.9750 13:34:52 1J4X9V2AG Euronext Dublin 1,500 3.9750 13:34:52 1J4X9V2AF Euronext Dublin 977 3.9750 13:34:52 1J4X9V2AH Euronext Dublin 3,029 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PI Euronext Dublin 3,124 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PH Euronext Dublin 3,681 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PQ Euronext Dublin 626 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PR Euronext Dublin 400 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PS Euronext Dublin 1,600 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PT Euronext Dublin 1,455 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PU Euronext Dublin 1,338 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PV Euronext Dublin 1,983 3.9750 13:55:56 1J4X9V3PW Euronext Dublin 3,225 3.9850 13:56:27 1J4X9V3QC Euronext Dublin 2,271 3.9850 13:56:27 1J4X9V3QD Euronext Dublin 2,924 3.9850 13:56:27 1J4X9V3QB Euronext Dublin 990 3.9850 13:56:27 1J4X9V3QE Euronext Dublin 1,316 3.9800 13:56:32 1J4X9V3QK Euronext Dublin 2,934 3.9800 13:56:32 1J4X9V3QJ Euronext Dublin 3,283 3.9800 13:56:32 1J4X9V3QL Euronext Dublin 2,499 3.9800 13:57:06 1J4X9V3R3 Euronext Dublin 4,518 3.9800 13:57:07 1J4X9V3R7 Euronext Dublin 1,200 3.9800 13:57:07 1J4X9V3R6 Euronext Dublin 4,602 3.9850 14:00:12 1J4X9V3VW Euronext Dublin 3,811 3.9850 14:00:12 1J4X9V3VV Euronext Dublin 4,311 3.9850 14:21:42 1J4X9V4C3 Euronext Dublin 837 3.9850 14:21:42 1J4X9V4C5 Euronext Dublin 2,056 3.9850 14:21:42 1J4X9V4C2 Euronext Dublin 4,056 3.9850 14:21:45 1J4X9V4CO Euronext Dublin 4,429 3.9850 14:21:45 1J4X9V4CN Euronext Dublin 3,925 3.9850 14:21:45 1J4X9V4CM Euronext Dublin 1,692 3.9850 14:21:48 1J4X9V4CR Euronext Dublin 564 3.9850 14:21:48 1J4X9V4CP Euronext Dublin 564 3.9850 14:21:48 1J4X9V4CQ Euronext Dublin 2,168 3.9750 14:27:09 1J4X9V4ID Euronext Dublin 3,969 3.9750 14:27:09 1J4X9V4IE Euronext Dublin 4,295 3.9750 14:27:09 1J4X9V4IF Euronext

Dublin 4,372 3.9750 14:27:12 1J4X9V4IK Euronext Dublin 3,856 3.9750 14:27:12 1J4X9V4IM Euronext Dublin 4,098 3.9750 14:27:12 1J4X9V4IL Euronext Dublin 2,031 3.9750 14:27:15 1J4X9V4IP Euronext Dublin 4,836 3.9800 14:34:01 1J4X9V4XF Euronext Dublin 4,733 3.9800 14:34:01 1J4X9V4XH Euronext Dublin 4,289 3.9800 14:34:01 1J4X9V4XG Euronext Dublin 4,792 3.9800 14:34:01 1J4X9V4XK Euronext Dublin 974 3.9700 14:34:54 1J4X9V4ZW Euronext Dublin 3,807 3.9700 14:34:55 1J4X9V4ZX Euronext Dublin 219 3.9700 14:34:55 1J4X9V4ZY Euronext Dublin 4,106 3.9750 14:38:25 1J4X9V56G Euronext Dublin 3,770 3.9650 14:40:40 1J4X9V5A3 Euronext Dublin 2,347 3.9650 14:41:32 1J4X9V5BF Euronext Dublin 1,047 3.9650 14:41:35 1J4X9V5BK Euronext Dublin 315 3.9600 14:42:10 1J4X9V5E2 Euronext Dublin 2,197 3.9600 14:42:10 1J4X9V5E3 Euronext Dublin 1,280 3.9650 14:46:15 1J4X9V5NW Euronext Dublin 736 3.9600 14:46:18 1J4X9V5O7 Euronext Dublin 2,013 3.9500 14:46:24 1J4X9V5O9 Euronext Dublin 640 3.9500 14:46:31 1J4X9V5OD Euronext Dublin 640 3.9500 14:46:31 1J4X9V5OE Euronext Dublin 640 3.9500 14:46:31 1J4X9V5OC Euronext Dublin 5,003 3.9500 14:56:00 1J4X9V63C Euronext Dublin 2,319 3.9500 14:56:00 1J4X9V63B Euronext Dublin 128 3.9500 14:57:05 1J4X9V651 Euronext Dublin 21 3.9550 14:57:19 1J4X9V658 Euronext Dublin 411 3.9550 14:57:19 1J4X9V65A Euronext Dublin 459 3.9550 14:57:19 1J4X9V659 Euronext Dublin 1,029 3.9550 14:57:19 1J4X9V65B Euronext Dublin 153 3.9500 14:59:52 1J4X9V68S Euronext Dublin 3,592 3.9550 15:00:36 1J4X9V6AV Euronext Dublin 4,308 3.9550 15:00:36 1J4X9V6AW Euronext Dublin 3,999 3.9550 15:03:44 1J4X9V6FJ Euronext Dublin 3,113 3.9550 15:03:44 1J4X9V6FK Euronext Dublin 3,938 3.9550 15:03:46 1J4X9V6FN Euronext Dublin 3,052 3.9550 15:03:46 1J4X9V6FM Euronext Dublin 2,129 3.9500 15:04:07 1J4X9V6GU Euronext Dublin 1,682 3.9500 15:04:07 1J4X9V6GV Euronext Dublin 189 3.9500 15:04:07 1J4X9V6GW Euronext Dublin 378 3.9500 15:04:07 1J4X9V6GX Euronext Dublin 400 3.9500 15:14:38 1J4X9V6VD Euronext Dublin 403 3.9500 15:14:38 1J4X9V6VE Euronext Dublin 3,649 3.9400 15:16:44 1J4X9V6XX Euronext Dublin 3,659 3.9400 15:21:13 1J4X9V74X Euronext

Dublin 3,473 3.9400 15:21:14 1J4X9V74Y Euronext Dublin 2,296 3.9600 16:00:00 1J4X9V8M5 Euronext Dublin 1,500 3.9600 16:00:00 1J4X9V8MB Euronext Dublin 1,371 3.9600 16:00:00 1J4X9V8MC Euronext Dublin 558 3.9500 16:00:06 1J4X9V8MQ Euronext Dublin 1,823 3.9500 16:00:06 1J4X9V8MT Euronext Dublin 2,728 3.9500 16:00:06 1J4X9V8MR Euronext Dublin 64 3.9550 16:08:10 1J4X9V900 Euronext Dublin 3,000 3.9600 16:09:35 1J4X9V93N Euronext Dublin 2,000 3.9600 16:09:35 1J4X9V93O Euronext Dublin 400 3.9600 16:09:35 1J4X9V93P Euronext Dublin 247 3.9600 16:09:35 1J4X9V93Q Euronext Dublin 96 3.9600 16:09:47 1J4X9V93Y Euronext Dublin 149 3.9600 16:09:47 1J4X9V93W Euronext Dublin

