Kopenhagen (ots) -Eva Kienle wird als neue globale Finanzchefin und Mitglied des Konzernvorstands bei Ramboll ernannt. Ramboll ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Beratung, das in Dänemark gegründet wurde und mit 18.500 Expert:innen in 35 Ländern vertreten ist.Eva Kienle wechselt aus der Position des CFO bei KWS, einem in Deutschland gegründeten, globalen Saatguthersteller, zu Ramboll und bringt fast 20 Jahre Erfahrung auf Vorstandsebene und in leitenden Positionen aus der Tätigkeit als Finanzchefin in vielen Branchen mit."Ich freue mich sehr, Eva Kienle im Konzernvorstand willkommen zu heißen", sagt Jens-Peter Saul, CEO der Ramboll Gruppe."Eva ist eine erfahrene Finanzführungskraft mit internationalem Geschäftshintergrund und großer Führungserfahrung. Ihre nachweislichen Erfolge operativer Ergebnisse und in der Organisationsentwicklung machen mich zuversichtlich, dass sie einen großen Beitrag leisten wird. Eine solide finanzielle Basis ist die Voraussetzung für Ramboll als global integriertes Unternehmen mit starker lokaler Präsenz zu agieren. So können wir den nachhaltigen Wandel für unsere Kunden vorantreiben", sagt Jens-Peter Saul.Eva Kienle wird an den CEO berichten und übernimmt die Gesamtverantwortung für die globale Finanzorganisation sowie für Recht, Beschaffung und Workplace."Ich freue mich darauf, Teil eines Unternehmens mit einem inspirierenden Zweck und einem beeindruckenden Portfolio an erstklassigem Fachwissen zu sein. Ramboll ist profitabel gewachsen und ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um diese Reise zusammen mit meinen neuen Kolleg:innen im Vorstand sowie dem Finanzteam und anderen Funktionen weiter zu beschleunigen. Ich sehe eine starke Übereinstimmung zwischen den Werten von Ramboll und meinen eigenen Grundüberzeugungen, was diesen Job zu einem perfekten Match für mich macht", sagt Eva Kienle.Eva Kienle wird ihre neue Position am 1. Februar 2025 antreten.Pressekontakt:Ramboll DeutschlandAnika Ohlsen. anika.ohlsen@ramboll.com / +49 172 7760323Original-Content von: Ramboll, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172459/5882072