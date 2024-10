Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Gedenken an die Montagsdemonstrationen in Leipzig vor 35 Jahren den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland beschworen.



"Was ich daran so berührend finde: Dieses "Wir" war offen für alle, die offen für den Wandel waren", sagte Scholz in seinem am Mittwoch veröffentlichten Podcast "Kanzler kompakt". "Die Botschaft der Vielen war: Wir gehören zusammen. So verschieden wir sind - uns eint unser Wunsch nach Freiheit, nach Würde und Gerechtigkeit", fügte er hinzu.



"Von dieser Leipziger Mut-Nacht zur friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands führt ein direkter Weg." Es seien glückliche Umstände in Europa und der Welt gewesen, die diesen Weg ermöglicht hätten. "Es war die Unterstützung unserer Freunde und Partner. Aber am Anfang stand der Zusammenhalt der Vielen in dieser Leipziger Oktobernacht", so der Kanzler.



"Das ist die bleibende Botschaft der Worte: 'Wir sind das Volk.' Diese Botschaft werden wir uns von Extremisten nicht entwenden lassen. Wenn wir heute 35 Jahre Friedliche Revolution feiern, dann feiern wir keine perfekte Einheit, schon gar nicht vollständige Einigkeit. Wir feiern nicht, dass uns alles gelungen ist, sondern wir feiern, wie unglaublich viel uns trotz allem gelungen ist. Wir feiern, dass uns viel mehr eint als uns trennt", sagte Scholz.

© 2024 dts Nachrichtenagentur